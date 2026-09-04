Malvinas: Argentina advirtió que las empresas que operen sin autorización en las Islas serán excluidas de Vaca Muerta

Argentina advirtió que las empresas que operen sin autorización en las Islas serán excluidas de Vaca Muerta

El canciller argentino, Pablo Quirno, ratificó este viernes que el Gobierno nacional cuenta con el respaldo de Chile en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, que tomó mayor fuerza en las últimas horas.

Además, lanzó una dura advertencia a las empresas: remarcó que las firmas que operen sin autorización deberán elegir entre dicha actividad o su participación en proyectos estratégicos del país, como Vaca Muerta.

Malvinas en disputa: las declaraciones de Quirno

En diálogo con Radio Mitre, Quirno aseguró: “Chile va a apoyar a la Argentina en caso de que quieran utilizarlos como apoyo logístico para las Malvinas”.

El canciller también se refirió al DNU publicado en el Boletín Oficial y remarcó que se cumplirá estrictamente con la cláusula del régimen RIGI: quienes se incorporen al esquema de incentivos deberán presentar una declaración jurada en la que conste que no infringen ni infringirán dicha norma.

«El presidente cada cosa que ha dicho que iba a hacer desde diciembre del 23 la ha realizado. Esa es la construcción de credibilidad y confianza que Argentina le está dando al mundo», subrayó el canciller.

Respecto a la intención de frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, Quirno añadió que la medida también alcanza a las compañías involucradas, proveedores de servicios, entidades financieras, aseguradoras y firmas de logística. Asimismo, resaltó que muchas de estas empresas operan en simultáneo en el archipiélago y en el territorio continental argentino.

En este sentido, lanzó una advertencia: «Las empresas van a tener que decidir si operan en Malvinas, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a Argentina a hacer sus negocios». Asimismo, destacó que el país ofrece reglas claras, previsibilidad y un alto potencial de inversión a largo plazo. De esta forma, las firmas socias y proveedoras del proyecto en las islas podrían quedar excluidas de Vaca Muerta si no se desvinculan de esas actividades.

Por otra parte, el canciller explicó que la obra en Ushuaia, iniciada en 2022 y posteriormente interrumpida, se reactivó gracias a que el Gobierno identificó espacio fiscal para financiarla sin comprometer el equilibrio presupuestario.

Quirno describió a Tierra del Fuego como un punto neurálgico del Atlántico Sur: una plataforma estratégica clave para el monitoreo del mar argentino y el acceso más corto a la Antártida. Ante las versiones que vinculaban la instalación con Estados Unidos, el funcionario fue categórico: “Tomamos las decisiones por nuestro propio interés, defendiendo los intereses argentinos. De ninguna manera fue hablado con Trump”.

En tanto, sobre la relación bilateral con Israel, descartó cualquier daño diplomático. Señaló que la cancillería de ese país ya fue notificada, que el embajador argentino en Tel Aviv tiene instrucciones de enviar las notas formales correspondientes y que se espera su respaldo. “No perjudica la relación en lo más mínimo”, afirmó.

En paralelo, el Palacio San Martín remitió 180 notas diplomáticas a 29 países para advertir a las firmas proveedoras de Navitas y Rockhopper -ambas ya sancionadas- que podrían quedar sujetas a nuevas penalidades si mantienen dicha vinculación.

Con información de Infobae