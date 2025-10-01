El Gobierno lanzó el plan «Familia Militar» con beneficios y descuentos para el personal de Defensa

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció oficialmente la creación de un nuevo programa que buscará beneficiar todo el personal de las Fuerzas Armadas. El plan denominado «Familia Militar» incluye beneficios y descuentos en colegios, universidades y otros tipo de rubros.

El vocero presidencial en su cotidiana conferencia de prensa comunicó que el nuevo programa alcanzará a todo el personal del sistema de Defensa Nacional e informó que ya fue presentada en el Boletín Oficial.

«Durante décadas, nuestras fuerzas fueron humilladas, maltratadas, olvidadas, destinadas a servir en el peor de los mundos. Este Gobierno abraza a quienes arriesgan su vida para salvar la de sus compatriotas», resaltó Adorni.

De qué trata el programa «Familia Militar»

El programa Familia Militar está destinado a un amplio universo que incluye a militares en actividad, retirados, personal civil, reservistas, veteranos de Malvinas y familiares de caídos en «cumplimiento del deber». Según la información a la que pudo acceder Noticias Argentinas, el plan funcionará a través de una plataforma digital y ofrecerá descuentos en: colegios, universidades, tiendas de ropa, artículos del hogar, hoteles, supermercados y gimnasios, entre otros.

El vocero presidencial aclaró que la iniciativa se implementa mediante una «articulación público-privada», motivo por el cual el costo «será íntegramente absorbido por el sector privado» y no generará gastos para el Estado.

«Solo puede considerarse digno aquel país que respeta y admira a sus Fuerzas Armadas», sostuvo Adorni, quien adelantó que el ministro de Defensa, Luis Petri, se encargará de hacer la presentación oficial del programa.

En tanto en el Boletín Oficial de este miércoles ya se precisó que el objetivo es «garantizar el acceso a beneficios y descuentos exclusivos» para fortalecer el bienestar integral de la comunidad de Defensa.