Javier Milei se reunió con todo su Gabinete en la Casa Rosada para definir la estrategia electoral

El presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete en la Casa Rosada. El encuentro comenzó a las 10 y fue confirmada por algunos de los asistentes quienes adelantaron que se trata de un encuentro con el fin de definir los próximos pasos a seguir de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Fuentes oficiales confiaron al sitio Infobae que la reunión ya estaba prevista en sus respectivas agendas y remarcaron que no responde a un llamado intempestivo. Se trata del encuentro que suele realizarse los jueves en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, pero se adelantó un día.

Además de la mayoría de los ministros, estarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los secretarios presidenciales, Karina Milei, Manuel Adorni y María Ibarzábal; el asesor presidencial, Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El encuentro durará menos aproximadamente dos horas porque está confirmado que al mediodía se realizará una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial. «No va a haber anuncios rimbombantes», afirmaron a Infobae.

Javier Milei anunció cambios en el Gabinete

El presidente Javier Milei adelantó el martes que luego de los comicios del 26 de octubre se enfocará en «crear otro equipo» para su Gabinete.

Indicó que después de las elecciones «va a haber recambios» para reponer los lugares de los ministros de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y de Defensa, Luis Petri, ya que ambos encabezan las listas de La Libertad Avanza en Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires.

«Petri va a ganar en Mendoza con amplitud y la doctora Bullrich va a ganar en CABA con amplitud, y esto me lleva a recalibrar el gabinete para que tenga equilibrio, tengo que volver a crear otro equipo», subrayó confiado.

Finalmente reiteró: «Este es un Gabinete en el que sus integrantes trabajan muy bien juntos, y lo que tengo que volver hacer es crear otro equipo que tenga esta compacidad».

