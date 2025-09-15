El Gobierno promulgará la ley de discapacidad, descartan su aplicación hasta definir cómo será financiada

Desde el Gobierno de Javier Milei confirmaron la decisión de promulgar la ley de discapacidad, norma que el Congreso ratificó tras rechazar el veto. Según los detalles brindados, no van a reglamentar la ley ni se aplicará hasta que esté definido cómo será financiada.

La medida, impulsada por la oposición, contó con un amplio respaldo parlamentario —incluso de exaliados del oficialismo—, superando los dos tercios necesarios para anular el veto presidencial.

Aunque el Gobierno había insinuado que recurriría a la justicia para frenar su aplicación, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó hoy su promulgación, pero condicionó su implementación a que se defina su financiamiento.

Cuál fue la explicación de Guillermo Francos sobre la promulgación de la ley de discapacidad

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, dijo Francos.

Pero, en declaraciones a Clarín, Francos advirtió: “Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?“

La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que la iniciativa podría sumar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios. Esto implicaría un costo fiscal de entre $1.89 billones y $3.63 billones, equivalente a entre el 0.22% y el 0.42% del PBI. El organismo también precisó que se requerirían $278.323 millones para la compensación de emergencia a prestadores y $7.160 millones para los talleres de producción.

Ley de discapacidad: qué dice la norma y con qué presupuesto cuenta

La nueva ley de emergencia busca fortalecer el apoyo a las personas con discapacidad a través de varias medidas. Una de las más importantes es el nuevo sistema de pensiones.

La normativa introduce una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Para ser elegible, se debe contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), tener ingresos que no superen el doble del Salario Mínimo y pasar una evaluación socioeconómica.

El beneficio equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y es compatible con el trabajo formal, siempre que los ingresos totales no excedan el límite fijado. La ley también facilita el proceso para los beneficiarios actuales, al convertir de forma automática sus pensiones a la nueva modalidad sin necesidad de trámites adicionales.

La legislación fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral (Ley 24.901). Para asegurar su financiamiento, se estableció que los aranceles se actualizarán de manera automática y mensual, en base al IPC del INDEC.

Además, se creó un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para las empresas y trabajadores del área. Este esquema permite condonar intereses, multas y sanciones, y ofrece la posibilidad de refinanciar planes de pago vencidos o en curso.

Por último, la ley también refuerza el financiamiento y la operación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo clave en la gestión de políticas públicas del sector.