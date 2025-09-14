Rechazo a los vetos presidenciales: oposición y movimientos sociales marcan agenda en Diputados

Diputados de la oposición convocaron una sesión especial para este miércoles a las 13, en la que buscarán rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia del Hospital Pediátrico Garrahan y de aumento de recursos para las universidades. La sesión fue convocada por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, bloques que aseguran contar con los números necesarios tanto para el quórum como para insistir con las leyes.

La iniciativa se da en un contexto de fortalecimiento de la oposición tras la derrota del oficialismo en las recientes elecciones de la provincia de Buenos Aires, lo que incrementa la confianza de los legisladores de lograr su objetivo.

La sesión especial se realizará además en medio de una marcha de organizaciones sociales y estudiantiles que respaldan la insistencia en estas leyes, rechazadas por el Gobierno bajo el argumento de afectar el equilibrio fiscal.

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario

La ley de Emergencia Pediátrica, que obliga al Gobierno a transferir recursos para financiar al Garrahan y recomponer los salarios del personal sanitario a los valores de noviembre de 2023, había sido aprobada en la Cámara de Diputados con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, superando los dos tercios necesarios. Los opositores confían en que los legisladores que se abstuvieron, junto con algunos ausentes, podrían sumarse a la votación a favor.

Por su parte, la ley de financiamiento universitario se aprobó con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, quedando a un voto de alcanzar los dos tercios.

La norma establece la recomposición salarial de docentes y no docentes para compensar la inflación desde diciembre de 2023 y fija un financiamiento progresivo de las universidades hasta alcanzar el 1,5% del PBI.

Si la Cámara de Diputados insiste con ambas leyes, solo restaría su tratamiento en el Senado, donde los opositores aseguran también contar con los votos para revertir los vetos presidenciales.

Interpelaciones y DNU

Los bloques opositores también buscan aprobar interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Salud, Mario Lugones; y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en relación con denuncias de supuestas coimas vinculadas al pago de medicamentos para personas con discapacidad, reveladas en audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. Para avanzar con estas interpelaciones se requieren los dos tercios de la Cámara.

Además, los diputados quieren avanzar en la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Entre los proyectos destacan la derogación de los DNU 62/2025, que limita la ley de identidad de género para menores trans; 61/25, sobre el estatuto de la Policía Federal; 445/25, sobre la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas; y 396/25, sobre la transformación del INA.

Con información de Noticias Argentinas