El gobierno respondió tras el desalojo del acampe mapuche: no cierra el diálogo, pero habló de «coacción»

El ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, se refirió este lunes al desalojo del acampe que referentes mapuches mantenía en Casa de Gobierno desde el martes pasado y aseguró que el diálogo no está cerrado. Explicó por qué el trámite no concluyó todavía y evaluó que los manifestantes tuvieron una actitud de «coacción» con la medida. «Es una actitud que coacciona, de presión para que el Estado se pronuncie en un sentido cuando ese proceso no ha concluido», planteó en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Escuchá al ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, en RÍO NEGRO RADIO:

«El primer análisis es un poco de tristeza y de sensibilización con lo que pasó ayer porque de alguna manera está implicando la debilidad institucional de algunas áreas que nos incumben directamente en cuanto a ser el canal de diálogo para evitar que estas cosas ocurran», planteó el funcionario.

Sin embargo, defendió que el gobierno siempre les explicó a las comunidades el estado de los expedientes para acceder a las personerías jurídicas, el cual «está en marcha y no ha concluido».

Las que reclaman reconocimiento son las comunidades Newen Kura (de Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (Tratayén, en cercanías de Añelo), Ragilew Cárdenas (Picún Leufú) y Kelv Kura (Portezuelo).

Tobares explicó que «cualquier grupo de personas que se considera comunidad mapuche puede iniciar el trámite de solicitud de reconocimiento», pero que eso implica la apertura de un expediente administrativo «que tiene todo un proceso en el marco del cual se tienen que acreditar un montón de presupuestos».

Eso incluye la presentación de documentación, su cotejo y la realización de tareas de campo «que hay que recolectar para saber si ese grupo de familias mantiene vivas determinadas tradiciones que hacen a la cosmovisión mapuche», como por ejemplo si mantienen la lengua.

Jorge Tobares: «No es un trámite exprés»

«Los plazos de reconocimiento no son exiguos, son largos», reconoció Tobares, quien sostuvo que el procedimiento «toca un montón de aristas que hay que analizar con detenimiento, no es un trámite exprés».

«Neuquén tiene 86 comunidades de las cuales 57 han obtenido su personería. En últimos 10 años, la Provincia otorgó 10 y, en los últimos cinco, otorgó dos», graficó.

El ministro de Gobierno de Rolando Figueroa consideró que «la pretensión de estas cuatro comunidades es ‘queremos la personería y en este tiempo’. Es una actitud que coacciona, de presión para que el Estado se pronuncie en un sentido cuando ese proceso no ha concluido».

Pero aclaró que «no hay ningún tipo de cierre al diálogo» tras el desalojo del acampe que las comunidades mantenían desde el martes pasado en Casa de Gobierno.