El llamativo desembarco de un exministro de Mauricio Macri en el petróleo de Neuquén

El exministro de Mauricio Macri, Javier Iguacel, quedó en el centro de escena en las últimas semanas luego de que una ignota empresa que fundó hace unos meses se quedó con cuatro áreas maduras de YPF. Todavía falta el visto bueno de la provincia de Neuquén, aunque el camino quedó allanado. Cómo fue su paso por el sector público y cuál es su experiencia en el sector.

Llegó a la administración pública en 2015 de la mano del entonces presidente Mauricio Macri. Como titular de Vialidad Nacional tuvo un papel trascendente en la denuncia por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Más tarde reemplazó a Juan José Aranguren en el ministerio de Energía. Ganó en 2019 la intendencia de Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, y ahora, alejado de la cosa pública, es el CEO de la más nueva de las empresas petroleras argentinas, Bentia Energy, que con apenas un mes y días de existencia, se quedó con cuatro áreas maduras de YPF.

Su experiencia en la industria data desde hace más de 20 años, aunque no es el caso de Bentia. Antes de ser funcionario público trabajó en empresas como YPF, Pecom y Pluspetrol.

En los papeles, la firma se fundó a mediados de este año, aunque tomó interés público tras su primera publicación en la red social Twitter (ahora autopercibida X) el 5 de agosto. Por ahora, el único perfil en redes de la compañía, el sitio oficial está en “construcción”.

Tal como anticipó Energía On, el exministro y secretario de Energía se unió con accionistas de la firma de transporte TB Cargo, Lisandro Garmendia y Lucas Logaldo (que además fue jefe de gabinete del ministerio de Energía en 2018) y fundaron Bentia Energy.

El siguiente paso fue asociarse a través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Diego Manfio, el vicepresidente de la empresa neuquina Ingeniería SIMA. Y así compitieron en la compulsa de los bloques maduros de YPF, que lidera el Banco Santander, con especial foco en el clúster de cuatro áreas, Neuquén Norte.

Hoy nació Bentia, una nueva empresa de energía. Otra nueva aventura para seguir desarrollando Argentina, nuestra Bendita Tierra. pic.twitter.com/QyRgmX0LJC — Bentia Energy (@BentiaEnergy) August 5, 2024

Justamente la primera publicación de Bentia en X, que estuvo acompañada de una foto de los ahora nuevos socios, se realizó tras la firma del contrato de adquisición de las áreas Volcán Auca Mahuida, Señal Cerro Bayo, Las Manadas y Don Ruiz del clúster en cuestión.

Al igual que con el resto de los activos que YPF incluyó en el proyecto de desinversión de campos maduros, todavía resta la aprobación de la dueña de los recursos, que en este caso es la provincia de Neuquén.

“Bentia tiene detrás dos empresas que juntas suman más de 90 años en Argentina y dan cientos de empleos”, argumentó Iguacel, en un hilo en su cuenta personal de X, por la polémica que se generó por la nula trayectoria de Bentia.

Además enumeró estudios, logros personales, recordó su experiencia en el sector privado y resaltó que fundó “dos empresas”, antes de ser funcionario de Mauricio Macri.

La creación de este tipo de empresas no es ajena a la industria petrolera y sobre todo en cuencas donde se desarrollan recursos no convencionales. Parte del boom del shale norteamericano respondió a la aparición de nuevos operadores que se hicieron de activos convencionales y, en algunos casos, devinieron en productores no convencionales de baja y media escala.

El objetivo de YPF con el Proyecto Andes es desprenderse de activos que hoy significan menos del 1% en su estructura de ingresos, y que de igual manera demandan inversiones. Incluso, en la reciente presentación de resultados del segundo trimestre, revelaron que apuntan a un ahorro anual de 800 millones de dólares. Dinero que estará destinado al desarrollo de Vaca Muerta.