El ministro Aníbal Fernández explicó por qué dejaron aterrizar al avión venezolano

El Gobierno nacional aguardará «el procedimiento a seguir» que disponga la justicia en torno al avión de carga venezolano, retenido en Ezeiza por 72 horas, mientras se analiza la documentación de la aeronave y de las 19 personas que viajaban en él, de las cuales 14 son venezolanas y 5 iraníes.

Sobre este tema, el ministro de Seguridad de la Nación explicó ayer que “el avión entra a la Argentina porque no hay ningún impedimento sobre ninguna de las personas, en todo caso sobre la aeronave”. En diálogo con LN+, Fernández sostuvo que “no existían alertas rojas de Interpol ni había impedimentos en la Argentina” que prohibieran el ingreso del personal a bordo. “El avión ingresó en la Argentina en condición de tripulación sin ningún inconveniente”, aseguró.

“El avión ha pertenecido a una aerolínea iraní ligado a estas tropas de revolución (la fuerza Quds de La Guardia Revolucionaria de Irán)”, agregó. “Hay una posición asumida respecto de la secretaría del tesoro de los Estados Unidos que lo ha calificado en 2007 a toda esta organización como terrorista”, señaló. “Nos llegan alertas respecto del avión y se actúa en consecuencia”, añadió.

Respecto de la identidad de tripulante cuyo nombre coincide con uno de los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, señaló que aún no se ha confirmado si se trata de trata de este individuo: “Hay una persona que tiene el mismo nombre de un personaje que formaba parte de lo que sería parte de las fuerzas revolucionarias iraníes”. “Nosotros no hicimos otra cosa que no es responder a lo que nos pidieron”, agregó.

“El avión entra a la Argentina porque no hay ningún impedimento sobre ninguna de las personas, en todo caso el impedimento es respecto de la aeronave. Esa aeronave en América hizo dos vuelos: uno al Paraguay hace un tiempo atrás, el otro es este que hizo a la Argentina. Cuando salió de la Argentina… ¿Qué? ¿Lo va a dejar volar en el aire y no le va a dar ninguna solución? La solución es que vuelva acá porque vamos a tener que resolver este tema de la forma que sea. El juez ya tiene todo el tema en sus manos”, puntualizó.