El MPN, con aguas divididas también en Neuquén capital por el apoyo a Rolando Figueroa

Los ánimos en la militancia del Movimiento Popular Neuquino en la capital no distan de lo que viene sucediendo en otras localidades de Neuquén tras la decisión de las conducciones de anticipar su apoyo a la estrategia electoral que defina Rolando Figueroa. La convocatoria temprana, con los dirigentes y sus bases en pleno descanso de enero, acrecienta un malestar que ya venía desde la derrota electoral del 2023.

El lunes pasado hubo una reunión en la Seccional Primera para analizar el documento que los presidentes firmaron en apoyo al gobernador, pero sin el quórum necesario para ratificarlo.

Su titular Germán Chapino dijo a Diario RÍO NEGRO que había tenido dudas sobre si acompañar o no la declaración conjunta porque “tenía que hacer reuniones antes”, pero que analizó que había un apoyo general a partir del aval que ya había dado el propio intendente de la capital, Mariano Gaido, y porque cuando le llegó el texto ya tenía las firmas de otras 18 ciudades.

“Ratificaron el apoyo, no hubo quórum porque éramos seis, pero se charló eso. Sé que algunos no asistieron porque no lo comparten, pero en general lo que molestó no fue el apoyo, sino las formas. Plantearon que podríamos haberlo hecho como seccional”, sostuvo.

Chapino, quien llegó a la conducción de la Seccional Primera por lista única en las internas del 2022, es secundado por Marisa Iantosca en la vicepresidencia. En total son 18 miembros titulares.

El dirigente fue diputado provincial en la anterior composición hasta que renunció para hacerse cargo de Desarrollo Social tras el escándalo con los planes sociales. El viernes quedó imputado por otra maniobra, vinculada al dinero para organizaciones sociales. Analizó que tanto el MPN como Comunidad “se necesitan mucho mutuamente” porque una división en las elecciones sería “perjudicial para lo que nosotros siempre defendimos”. Es decir, le daría ventaja a los partidos nacionales como La Libertad Avanza, el principal rival a vencer.

Chapino confirmó que, eventualmente, será la Convención del MPN que conduce Jorge Sapag la que decida si el partido va en una alianza con el espacio de Rolando Figueroa, aunque todavía no hay fecha.

Hay sectores que directamente evalúan viable que el partido no participe de esta elección y que se deje libertad para que los afiliados apoyen a la lista que elijan.

Aún dentro de la seccional hay molestia por la actitud de la dirigencia local, de los diputados y aún de los intendentes por alinearse a Figueroa y tomar decisiones sin abrir el debate interno, justamente una de las principales autocríticas que se plantearon tras la derrota del 2023.

La Seccional Primera había sido una de las más activas el año pasado, pero ahora no quedó ajena al desconcierto general.

Según pudo relevar este diario con dirigentes que pidieron reserva, hay quienes dan por “perdido” el 2025 y piensan directamente en el 2026, que es cuando el MPN deberá convocar a internas para renovar su conducción.

Hacer alianza o no participar de las legislativas

Las posiciones mayoritarias al interior del Movimiento Popular Neuquino hoy debaten dos posibles vías para atravesar la instancia electoral de este 2025: no participar o bien hacerlo en alianza con el frente de La Neuquinidad de Rolando Figueroa.

Pareciera ser que la opción de presentarse en soledad o con un armado diferente al del gobernador no cuadra con las posibilidades que hoy tiene la estructura ni los ánimos de la militancia.

El MPN obtuvo en la última disputa nacional menos porcentaje que el voto en blanco, una herida que todavía está vigente. Además, la eliminación de las PASO implica la pérdida de financiamiento estatal para costear campañas, lo que desalienta a las minorías.

Si bien las elecciones legislativas de medio término han sido para el partido provincial menos difíciles que las presidenciales, el contexto hoy es otro. El MPN, además, podría prescindir de participar en esta disputa sin sufrir daños a nivel institucional, siempre y cuando esté en la próxima.

Cuando un partido saltea dos elecciones nacionales seguidas, incurre en una causal de caducidad de su personería.