El municipio de Bariloche afina estrategias para mejorar sus ingresos

Ante el alerta generado por una merma en el cumplimiento de los contribuyentes, el municipio decidió ajustar las reglas de los planes de pago, con una nueva campaña de notificaciones y un aumento en la tasa de interés aplicada a los morosos. La única excepción contemplará a los jubilados, pensionados y personas con discapacidad, para quienes se acordó una reducción de los punitivos, como estímulo par que se pongan al día.

El secretario de Hacienda Municipal, Gonzalo Lerra, reconoció que la recaudación por tasa de Servicios registra un bajo cumplimiento y ronda en la actualidad un 46%. Es decir que más de la mitad de los frentistas no pagan en tiempo y forma. El año pasado los pagos en fecha superaban el 50% y la intención del gobierno que encabeza el intendente Walter Cortés es llegar al 60% y estabilizarse en ese nivel de cumplimiento.

Los números son revisados en detalle en estos días, a fin de elaborar la previsión de ingresos para el año próximo. El Ejecutivo tiene como fecha límite el 30 de septiembre para presentar el proyecto de presupuesto 2026.

Mientras tanto, tomó la decisión de modificar las condiciones para los planes de pago, mediante dos resoluciones emitidas la semana pasada, que elevan los intereses aplicables.

Lerra dijo que el criterio general es “premiar a los que pagan”. Precisó que para las deudas en trámite administrativo los contribuyentes pueden pactar planes de pago a seis meses con una tasa de interés del 3% mensual. Antes era del 2%. Para los planes de 12 cuotas pasó de 2,5 a 3,5% y por 24 cuotas de 3 a 4%.

Los jubilados y discapacitados, tendrán una tasa preferencial, que quedó en 2 y 2,5%, según se acuerden planes de 6 ó de un año.

Para las deudas que ya están en instancia de ejecución judicial las tasas de interés son algo mayores.

Según el funcionario, el régimen de recupero que plantean tiene buena respuesta, son muchos los contribuyentes que los suscriben “a diario” y la mayoría se acoge al trámite digital, que prevé como beneficio extra un descuento del 10% en los recargos por mora.

Lerra atribuyó la caída en el cumplimiento a “la crisis económica”, y no tendría tanta relación con los aumentos periódicos de la tasa. El último ajuste se aplicó en julio.

“En general la gente no se atrasa mucho. Si pueden, a los dos o tres meses de no pagar se acercan a acordar un plan. Y después el cumplimiento de las cuotas ronda un 80%”.

La regularización de los incumplimientos fiscales es un objetivo de cualquier gobierno, pero más aun -como pasa en Bariloche-, cuando es tan baja la cantidad de pagadores regulares.

Aun así, la recaudación general se mantiene dentro de las metas. Sobre el cierre de julio el municipio había percibido por tasa de Servicios 8.890 millones de pesos, lo que representa un 72% del total anual. Una mejor performance que la coparticipación provincial, por ejemplo. Esa cuenta a la misma fecha ingresó el 67% de lo previsto para los 12 meses.

El futuro inmediato

Lerra dijo que trabajan por estos días en los toques finales del proyecto de presupuesto, con el cometido de definir un cálculo preciso en la proyección de ingresos municipales. Señaló que continuarán con el plan de eliminar algunas tasas y gravámenes menores, que la gestión ya inició el año pasado.

Señaló que esta vez se propusieron enviar “las tres ordenanzas juntas”, es decir la del presupuesto 2026, la fiscal y la tarifaria, que definen el modelo tributario a aplicar el próximo año. En 2025 lo hicieron de manera desdoblada y la fiscal y tarifaria se aprobaron recién en marzo de este año, lo cual condicionó la recaudación.

Insistió en que uno de los objetivos será revertir la caída en el porcentaje de contribuyentes cumplidores y acercarlo al 60%. Algunos municipios de la provincia declaran una disciplina fiscal mucho mayor que la de Bariloche, superior al 70%. Pero Lerra lo puso en duda. “Hay que ver cómo lo calculan”, afirmó.