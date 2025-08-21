La recaudación municipal en Bariloche sigue hundida y redoblan las intimaciones

Los números del municipio muestran señales de alarma y la recaudación no se recupera. (archivo)

El cumplimiento de los contribuyentes con la tasa de Servicios que factura el municipio de Bariloche ronda el 45%, con algunos barrios donde la cobrabilidad no llega al umbral del 20%. Los datos fueron aportados por el secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, quien no lo vinculó con un fenómeno de rebeldía fiscal sino con “la situación económica de la ciudad y de todo el país”.

Lerra dijo que como primera respuesta decidieron intensificar el seguimiento y las notificaciones de cobro, porque “mucha gente se deja estar, y no tiene registro de lo que debe”. El paso siguiente sería iniciar la ejecución judicial de los morosos que no muestren voluntad de pago.

En diciembre último el intendente Walter Cortés ya se había mostrado alarmado por una caída en la recaudación de tasas. Dijo en aquel momento que se ubicaba en el 50%, con algunos barrios periféricos que “pagan poco y nada”.

Según Lerra, el panorama lejos de mejorar en los últimos meses empeoró, Dijo que en la comparación interanual el cumplimiento general con la tasa de Servicios registró una extra caída del 10%.

Negó que el reciente aumento del 31,3% en el módulo fiscal, que pasó a ser de 373 pesos e impacta en el cálculo de ese gravamen, vaya a complicar la situación. Señaló que los incrementos son periódicos y no perjudican la recaudación. “No es significativo”, aseguró.

Lerra dijo que si hay algún efecto de los aumentos “es menor” y se verifica solo en los grandes contribuyentes. Señaló que en los barrios más incumplidores un 80% de los frentistas no paga su tasa en forma regular, mientras que en el centro y algunos barrios del oeste ese índice baja al 35%.

El cumplimiento promedio está en el 45%, cuando un informe publicado un año atrás por este diario reveló que para Bariloche la cobrabilidad reconocida por el municipio se acercaba al 60%, mientras que en Roca era del 75% y en Viedma del 70%.

Los comercios, sin merma

En cuanto a la tasa comercial, la llamada TISH, Lerra afirmó que el cumplimiento se mantiene en un nivel parejo, ajustado a las previsiones.

Según el presupuesto anual aprobado por el Concejo, la tasa TISH debería aportar a lo largo de todo 2025 un total de 26.408 millones de pesos y al 31 de julio llevaba recaudados 12.561 millones. Por tasa de Servicios, la segunda fuente de recursos en importancia para el municipio, la recaudación a la misma fecha era de 12.209 millones de pesos.

Lerra dijo que se propusieron encarar un trabajo “puntual y minucioso” para elevar los niveles de cumplimiento en este último gravamen.

Los problemas que enfrenta el municipio con la recaudación propia quedan reflejados al compararla con los ingresos por coparticipación provincial. En el primer trimestre de este año el municipio por tributos propios registró ingresos que representaron un 62,5% del total, mientras que en el segundo trimestre esa proporción cayó al 54,3%. En julio bajó todavía más, al 51,3%.