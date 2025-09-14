La suba de la actividad turística y la construcción empujaron la recaudación de Río Negro

Bariloche y el turismo. Ese sector facturó un 71% más en julio que en junio y esa actividad se reflejó en el pago de impuestos de agosto.

La actividad turística en el receso invernal empujó la recaudación de Río Negro y determinó una suba en los ingresos propios de 5.360 millones más en relación a julio.

La mejora -que significó un 9,3%- se explica en la mayor inyección de recursos por Ingresos Brutos, es decir, una facturación superior. Puntualmente, este tributo reflejó un alza de 5.059 millones en un mes, representa una variación del 11%.

En concreto, la disponibilidad de la Provincia por el cobro de sus impuestos de agosto totalizó 62.728 millones, discriminados en 51.323 millones por Ingresos Brutos, 3.850 millones por Sellos, 3.703 millones por Automotor, 1.399 millones por Inmobiliario y 2.470 millones por “Otros”.

La participación de IB creció y concentró casi el 82% del total del cobro por tributos rionegrinos cuando en lo acumulado del año ronda el 75%.

De julio a junio, el sector turístico subió un 71% y la construcción un 42%. La actividad financiera lo hizo en un 28% y la petrolera en un 14%. El comercio llegó al 11%.

El aumento interanual del registro impositivo de agosto llegó al 62% pero, en el caso, de Ingresos Brutos, ascendió al 68%. La inflación entre agosto del 2024 e igual mes del 2025 llegó al 33%.

La última recaudación de IB ascendió a los 51.323 millones y el número de julio fue de 46.262 millones, con una suba de casi el 11%. Esa evolución se reduce al 6% cuando se cruzan las percepciones de julio con las de junio (43.645 millones), con una diferencia de 2.619 millones.

En un mes, el nivel de facturación de las constructoras creció en un 42%. Foto: Marcelo Ochoa.

En las declaraciones de actividades de agosto (que comprenden facturaciones de julio) se detecta un fuerte incremento del movimiento en el sector turístico, reflejando el flujo de las vacaciones invernales.

La información de Río Negro del mes indica que la actividad económica por el turismo creció en un 71% en relación a junio, mientras que la variación interanual asciende a casi el 39%.

Este dato confirma que la temporada invernal, aun con la falta de nieve, fue positiva, a pesar de que en los comercios coinciden en que el turista sostuvo un nivel de gasto económico y las estadías en la región andina bajaron de cinco a tres noches en promedio.

La construcción también expuso un importante incremento, pues sus empresas declararon aumentos del 42% en sus facturaciones en relación a julio. Pero, el incremento llega al 234% en comparación con agosto del 2024.

Alejandro Palmieri conduce la Agencia de Recaudación. Foto Archivo

Vale la aclaración gubernamental de que la variación se acentúa por la baja actividad registrada en el punto de partida.

La suba de Ingresos Brutos es un dato “relevante”

Para el titular de la Agencia, Alejandro Palmieri, la suba de Ingresos Brutos -que aproximadamente representa el 80% de la recaudación propia- es “relevante”, destacando su aumento del 11% en relación a julio.

Valora ese número frente a “niveles de inflación del orden del 2% mensual” y explica que el alza “obedece a que algunos rubros reflejaron niveles de actividad económica (facturación) superiores”. Detalla el caso del sector turístico donde se reflejó “fundamentalmente la actividad estacional de las vacaciones de invierno” pero, también, remarcó el “crecimiento del sector de la construcción, con una mejora del 42% respecto al mes anterior”.

Palmieri entiende que ese movimiento se relaciona con “la mayor actividad en obras públicas y privadas” en Río Negro, incorporando las actividades que “empiezan a generar las obras ligadas al VMOS en varios puntos” de la Provincia.