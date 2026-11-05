El oficialismo de la CEB Bariloche se consolida con la totalidad de los delegados territoriales

La CEB Bariloche extendió el mandato de consejeros y terminó el proceso electoral de delegados con una lista única. Foto: Archivo

El oficialismo de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), que lidera Alejandro Pozas, se consolida con la incorporación de la totalidad de los delegados, al ser la única lista que se presentó en la compulsa electoral que se realiza cada año, tras los cambios en el reglamento que se realizaron en agosto.

Con 84 delegados titulares y los 37 suplentes se completa la asamblea que es el órgano máximo de la CEB y todos representan al sector de la lista Roja, del oficialismo.

Oficialmente la CEB informó este jueves que concluyó el «proceso de presentación y evaluación de candidaturas» y «quedó oficializada una única lista completa para la renovación de delegados titulares y suplentes de los distintos distritos de la institución».

La lista obtuvo el aval de la Junta Electoral y fue oficializada por el Consejo de Administración, que tiene mayoría del oficialismo. Remarcaron que se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto Social y el Reglamento Electoral de la Cooperativa.

Los cambios de reglamento y prórroga de mandatos de consejeros

En agosto pasado, el oficialismo se impuso en la asamblea que resolvió cambios en el reglamento electoral y suspendió la elección de cuatro consejeros titulares, como parte de la renovación de tercios que se realiza anualmente, al justificar un desfasaje de los mandatos a partir de la pandemia y un ajuste de los plazos conforme a una recomendación que realizó la Subsecretaría de Cooperativas de Río Negro.

Consecuencia de esta decisión se extendieron hasta el próximo año los mandatos de los consejeros Martín Enevoldsen y Cecilia Sandoval (lista Blanca), e Inés Cárcamo y José Lepio (lista Roja).

El oficialismo tiene seis bancas en el Consejo de Administración y cuatro corresponden a listas opositoras, entre los titulares.

Entre los cambios en el reglamento electoral se modificó la cantidad de avales para presentar una lista que pasó de 20 asociados a 115 y también se modificó que solo con la postulación de la totalidad de los cargos se puede participar de un comicio interno, cuando antes se aceptaba que las listas completen el 60% de la nómina.