Almacenes y mercados de Bariloche reclaman por los altos costos operativos

Almaceneros, dueños de carnicerías y otros comercios de barrio reclaman por el aumento en los costos de funcionamiento de los locales y alertan por la competencia con las plataformas de comercio electrónico. El planteo se hizo en el marco de la asamblea de la Confederación General de Almaceneros (CGA) de Argentina, donde participaron representantes de 20 provincias del país.

Los almaceneros hicieron foco en la carga impositiva, compuesta por las tasas municipales y el impuesto provincial sobre los ingresos brutos, a lo que se suma el pago de servicios -luz, agua y gas- y el costo del personal. En Bariloche, hay 309 almacenes y minimercados.

Con los costos fijos elevados y un bajo caudal de ventas, la rentabilidad de los comercios de cercanía se ve comprometida. Ante esta situación, que según señalaron se repite «en todo el país», el recorte de gastos termina recayendo sobre el personal y los comerciantes enfrentan largas jornadas de trabajo para mantener en pie sus negocios.

«En el último año he sacado a tres personas, que son tres familias«, señaló Omar Hernández, dueño del autoservicio La Unión, ubicado en la intersección entre las calles Onelli y La Paz, y alertó: «a fin de año haré un balance y si tengo que cerrar cerraré». En total, entre los dos locales que tiene, emplea a 8 personas. «Hoy no llego a vender ni el 30% de lo que vendía hace un año y medio», afirmó.

Gastos laborales, tarifas e impuestos complican los ingresos de los almaceneros. Foto: Chino Leiva.

En Bariloche, un comercio de barrio debe cumplir con el impuesto provincial sobre los Ingresos Brutos, la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene (TISH) y la tasa por servicios municipales.

Omar Alegría, dueño del autoservicio La Bombonera, en el barrio El Mallín, representa a los 80 mercados de barrio -almacenes, verdulerías, panaderías y carnicerías- que forman parte de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA). El referente viajó a la asamblea de la CGA para elevar el reclamo a nivel nacional y pensar «soluciones en conjunto».

«El costo de logística nos saca de competitividad», aseguró Alegría. Una de las soluciones que se barajó fue la compra conjunta de mercadería, en especial en zonas alejadas, como la Patagonia: «sufrimos bastante los costos de logística por no estar cerca de grandes centros urbanos», explicó Alegría, y contó que, una de las propuestas, «sería generar un depósito para poder traer mercadería para todos y abaratar los costos. Ya se intentó hacer una vez, pero no es fácil».

Bariloche 309 son los minimercados y almacenes en la ciudad

Otro punto que los almaceneros llevaron a la reunión fue el reclamo por reglas más equitativas respecto de las grandes cadenas y mayores controles para evitar la competencia desleal frente a otros canales de venta directa de productos.

«En este último tiempo las cosas han cambiado con una velocidad increíble. La parte tecnológica ha hecho que tengamos un cambio en el rubro», señaló el referente de Feeba, en relación a la llegada de múltiples plataformas de comercio online al país. Si bien aclaró que todavía no se da en forma masiva, remarcó: «hemos notado que en las ciudades empieza a competir y sabemos que va a llegar. Tenemos que estar preparados».

Si bien ciertos cambios de comportamiento jugaron a favor de los comercios de cercanía frente a los hipermercados y mayoristas, también se sumaron otros factores al mercado: «ya no es como antes que uno tenía un cartel en la calle y salía con una tiza y ponía la oferta en la pizarra, vemos que el cliente prioriza el tiempo, nos pide reparto a domicilio», explicó el dueño del emblemático de Bariloche, y fue optimista: «ahí es donde podemos competir. Hay herramientas para mejorar nuestro servicio».

Gastos laborales, tarifas e impuestos complican los ingresos de los almaceneros. Foto: Chino Leiva.

Durante la asamblea, también se planteó pedir a los municipios más controles, para equilibrar la competencia ante los comercios que operan sin cumplir las mismas obligaciones que los establecimientos formalmente habilitados. «Mucha gente de la zona rural trae sus animales y los vende de forma ilegal. Uno paga todo, presenta documentación. No es muy competitivo», afirmó Hernández, que además de tener el autoservicio y carnicería, produce chorizos y salamines en Bariloche.

«La persona que compraba 20 mil pesos en productos, hoy compra 10 mil. Miran mucho los precios», agregó el empresario, que ante esta situación reclamó: «no vemos ayuda del Estado».

Hernández alertó por la llegada de «frigoríficos que manejan los precios» a la ciudad, y remarcó: «no puedo hacer productos más económicos porque no puedo bajar la calidad. A la larga, perdés los clientes».