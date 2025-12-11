El peronismo de Neuquén irá a las urnas: confirmaron la convocatoria para las elecciones internas

El Partido Justicialista de Neuquén tendrá elecciones internas el 15 de marzo del año que viene si la Junta Electoral partidaria aprueba el cronograma tentativo que se presentó este jueves.

La convocatoria fue confirmada por la presidenta del partido en la provincia, María Elena Paladino. «Le di instrucciones a la apoderada, la compañera María Belén de los Santos, para realizar una convocatoria a elecciones internas de autoridades», dijo la dirigente en un comunicado titulado «Se terminaron las medias tintas en el Partido Justicialista de Neuquén».

En el mismo escrito, la titular del Justicialismo, quien también es concejal en Cutral Co, habló de un proceso interno de «profunda reorganización» y remarcó que la realización del comicio responde «a lo resuelto por el Congreso Provincial del 17 de mayo en la ciudad de Zapala».

De acuerdo a Paladino, la intención de este llamado «es garantizar la participación de todos los afiliados que se encuentren en condiciones regulares de participar», además de «acordar los términos y el cronograma electoral», con el fin de «poder llegar con tiempo al día de la elección».

La convocatoria se conoció en un momento complejo para el peronismo de Neuquén, que viene de quedar tercero en la elección legislativa de octubre, performance que lo dejó afuera del Senado por primera vez en 30 años.

Internas en el peronismo de Neuquén: el cronograma electoral

El cronograma electoral, que aún debe recibir el visto bueno de la Junta del partido, es el siguiente:

19 de diciembre de 2025: cierre de presentación de fichas de afiliación.

20 de enero de 2026: el Padrón Definitivo será provisto por la secretaria Electoral del Juzgado Federal de Neuquén.

5 de febrero de 2026: solicitud de número de lista y nombre.

23 de febrero de 2026: presentación de candidaturas y avales.

26 de febrero de 2026: oficialización de listas.

2 de marzo de 2026: presentación de modelos de boletas.

3 de marzo de 2026: oficialización de boletas.

6 de marzo de 2026: entrega de boletas, designación de mesas y establecimientos de votación.

15 de marzo de 2026: realización del acto electoral.

19 de marzo de 2026: escrutinio definitivo.

30 de marzo de 2026: proclamación de autoridades electas.

Paladino, además, realizó un llamado «a la reconstrucción del peronismo neuquino«, para lograr una opción competitiva en las próximas elecciones del 2027.

«Necesitamos mostrar a los neuquinos y neuquinas que el partido está en condiciones de competir seriamente; un partido ordenado, dar a conocer a la sociedad que el peronismo va a recuperar las banderas históricas; Justicia Social, Soberanía Política e Independencia Económica», añadió en el documento al que obtuvo acceso Diario RÍO NEGRO.

Y agregó: «Soy consciente que para llevar todo esto adelante vamos a necesitar mucha convicción y coraje, pero como buena peronista lo vamos a lograr, el peronismo la va a devolver la felicidad al pueblo”.