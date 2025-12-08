Fin de una era: el peronismo de Neuquén se quedará afuera del Senado por primera vez en 30 años

Con la finalización de los mandatos de Oscar Parrilli y Silvia Sapag, el peronismo de Neuquén dejará de tener representantes en el Senado por primera vez desde 1995, cuando obtuvo su primera banca por la provincia de la mano de Daniel Baum.

El último recambio legislativo confirmó lo sucedido en octubre, instancia que terminó con un magro resultado electoral para el Partido Justicialista (PJ) local.

La lista que llevaba como primera candidata a Sapag, quien buscaba renovar su mandato, cosechó el 15% de los sufragios y quedó lejos de la disputa que terminó siendo protagonizada por La Libertad Avanza y La Neuquinidad.

La anterior elección de senadores, realizada en 2019, había dejado una vara alta para el justicialismo provincial. En aquella ocasión, alcanzó el 35% de los votos, en parte, por el arrastre de la boleta presidencial que encabezaba Alberto Fernández.

Sin presencia en el Senado, el partido también enfrenta un escenario complejo en Diputados, donde mantiene solamente la banca de Pablo Todero, y en la provincia, donde debe renovar autoridades en el corto plazo.

El peronismo de Neuquén en el Senado: una racha que se rompe

Si se realiza un repaso por la historia reciente, se puede verificar que Neuquén tuvo senadores peronistas ininterrumpidamente desde que los integrantes de la Cámara Alta empezaron a ser elegidos por el voto popular en 2001. Ese año, marcado por la crisis económica y política, resultó electo Sergio Adrián Gallia, cuya nómina fue la segunda más votada luego de la que postuló el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Seis años después, en 2007, el PJ volvió a conseguir bancas. Esta vez los que ingresaron a la Cámara fueron Marcelo Fuentes y Nanci Parrilli. Su lista se llevó la mayoría de los votos, con alrededor del 36% de las preferencias.

La de 2013, en tanto, fue una elección marcada por la interna del MPN, que concentró la disputa por los sufragios y dejó en un distante segundo lugar al peronismo, con Marcelo Fuentes otra vez como legislador electo.

Desde este año los senadores por Neuquén serán Nadia Márquez y Pablo Cervi de La Libertad Avanza, además de Julieta Corroza de La Neuquinidad. Sus mandatos vencerán en 2031.

El panorama interno

La pérdida de representación legislativa se conjuga con una situación interna que también asoma desafiante.

El partido realizó su último congreso provincial en mayo pasado, donde formalizó la estrategia electoral de octubre, la extensión de los mandatos de las autoridades partidarias y el llamado a elecciones internas para marzo de 2026.

De igual manera, decidió la expulsión de los funcionarios que en 2023 compitieron con otras fuerzas políticas.

Pero la asamblea, en algunos de sus puntos, fue impugnada por un sector no alineado con la conducción del PJ, compuesto mayormente por dirigentes afines al peronismo que se acercó al gobierno de Rolando Figueroa.

Según pudo conocer este medio, la fecha del comicio interno ya quedó fuera del objeto judicial y se haría a mediados de marzo.

Si bien el calendario y los requisitos aún no fueron formalizados, se sabe que hay interés en más de un sector en forma parte del proceso, además del oficialismo que hoy ocupa la presidencia con María Elena Paladino y desistió en el último tiempo de hacer declaraciones a los medios.

Críticas por el «achicamiento» del peronismo

De acuerdo al congresal por San Martín de los Andes, Santiago Fernández, el justicialismo, tanto a nivel provincial como nacional, enfrenta una «crisis generacional».

“El peronismo perdió su despliegue territorial y dejó de hacer foco en el hacer para solo defender postulados ideológicos”, criticó el dirigente, que también es concejal en la ciudad cordillerana.

Al ser consultado por el futuro del espacio en la provincia, dijo que se debe lograr una apuesta «de poder» y no «de oposición boba», como, según dijo, se ha impuesto en los últimos años.

«Tenemos que pensar en esquemas de gobierno, en formar cuadros políticos nuevos e interesantes para el electorado», analizó. «Solo así vamos a poder salir del achicamiento permanente en el que estamos», sumó.