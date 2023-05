El peronismo de Plottier competirá por la intendencia junto al espacio de Figueroa

Desde el Partido Justicialista (PJ) de Plottier confirmaron que luego del triunfo electoral en Neuquén, el 16 de abril , de la fórmula Rolando Figueroa- Gloria Ruiz , decidieron desde el espacio peronista sumarse a un frente y apoyar la candidatura del nombre que surja en Comunidad para competir en la intendencia.

“El Consejo Local convalida en su amplia mayoría la conformación de una mesa política para llevar adelante las charlas necesarias con el espacio que conduce Rolando Figueroa, triunfante en las elecciones provinciales y sus representantes en la localidad para así construir la mejor propuesta electoral y un programa de políticas públicas para la localidad de Plottier”, señalaron desde el PJ de Plottier.

Sostuvieron que el resultado de los comicios en las elecciones provinciales fue “un quiebre a la hegemonía de 60 años de gobierno del MPN, este triunfo abre un nuevo horizonte en la provincia del Neuquén y por ende en todas las localidades”.

Indicaron que “como peronistas de Plottier” es necesario “estar a la altura de los procesos históricos, no podemos quedarnos como un simple espacio declarativo de 3 diputados y 15 concejales en toda la provincia. Necesitamos incidir en la discusión del poder, para desde allí desarrollar las mejores políticas de Estado”

En el mensaje expresaron que todo esto teniendo en cuenta un contexto político “de crecientes discursos del odio, donde el pacto democrático se ve resquebrajado, con una Corte Suprema adicta a fallos jurídicos para intervenir en la política y censurar a la dirigente con mayor caudal político y claridad de la Argentina, la compañera Cristina Fernández de Kirchner”: Por este panorama, manifestaron que entienden que “la solución es colectiva, que el debate, la militancia y el trabajo diario en unidad de concepción para el desarrollo de la acción, es la respuesta para contrarrestar los discursos de odio”.

Guillermo Pereyra y su alianza con Rolando Figueroa en Cutral Co

El 23 de julio serán las elecciones en Cutral Co, y Rubén «Ojito» García será el hombre que peleará por la intendencia por Comunidad. Su compañero será Omar Pérez, que era el candidato por el MPN. Uno de los que se alió con el espacio de Rolando Figueroa fue el histórico dirigente petrolero, Guillermo Pereyra.

“Hay que analizar primero algunas cosas, por ejemplo, que el compañero Omar Pérez candidato a intendente por el MPN en Cutral Co se bajó de la candidatura por no tener el apoyo del partido. Pérez entendió que no podíamos ir divididos si pretendíamos tener buen resultado en Cutral Co”; sostuvo Pereyra en en RÍO NEGRO RADIO

Fue a través de la agrupación Energía Ciudadana. Comentó que ya hubo reuniones entre Marcelo Rucci y Figueroa, quien cuenta con “todo el apoyo de nuestra organización”.