El Pro de SAO apoyará a Milei y está dispuesto a hacer campaña con Villaverde

El Pro de San Antonio Oeste acordó respaldar a Javier Milei y no descartó la posibilidad de trabajar activamente en la campaña provincial para que éste gane el balotaje, sumándose a la diputada nacional electa por el liberalismo Lorena Villaverde , que vive en la comuna.

Debido a esto pondrían a disposición de los libertarios a sus fiscales, pero también aceptarían posibles propuestas de trabajo conjunto, en la búsqueda de una victoria el próximo 19 de noviembre.

La decisión surgió de una reunión que compartieron ayer a las 20. De ese encuentro formaron parte además algunos referentes políticos de otras fuerzas que integran Cambio Atlántico, la versión local de Juntos por el Cambio. Anunciaron que, junto con esos referentes, harán público un documento conjunto.

El que se expresó también fue el legislador provincial electo Fernando Frugoni (Coalición Cívica Ari), que fue invitado a esa reunión pero decidió no participar.

El dirigente aseguró que desconocía que se estaba gestando un texto para difundir, y expuso su visión personal y partidaria. “Considero que cada fuerza política debería expresarse sobre esto de manera individual, y eso no implica que no sigamos actuando como coalición. Por mi parte me ajusto a lo que definió mi cúpula partidaria. Ni Milei ni Massa, cualquiera de estos populismos sería letal para el país” aseguró Frugoni.