El puerto San Antonio proyecta su perfil energético y se abre el debate por la futura concesión

Desde el 6 de septiembre, la estación sanatoniense recibirá materiales para los tanques de petróleo en Punta Colorada. Foto Archivo.

La concesión del puerto de San Antonio Este, que se inició en 1998, vencerá el 1° de febrero del 2028, pero, recientemente, su concesionaria Patagonia Norte solicitó precisiones a la Provincia sobre qué ocurrirá a partir de esa fecha, expresando su pretensión de continuar y aludiendo a que las inversiones necesarias para el polo energético proyectado en Río Negro requerirán de un mayor plazo de amortización.

El gobierno provincial no respondió aún esa misiva, pero, en declaraciones periodísticas, el gobernador Alberto Weretilneck expresó que “no se apurará y será muy cuidadoso porque habrá muy buenas propuestas y muy buenas inversiones para el futuro del puerto”.

Servicios Portuarios Patagonia Norte SA está conformado por el grupo Murchison -una firma histórica en el servicio de estiba y presencia en distintos puertos- y con 24 empresas regionales, que son, a su vez, usuarias y, mayormente, ligadas a la actividad frutícola del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Los proyectos petroleros, gasíferos y mineros significarán una mutación para la actividad portuaria.

Ya desde el 6 de septiembre, la estación recibirá un buque que trasladará 7.800 toneladas de materiales para los tanques de la terminal de almacenamiento de petróleo en Punta Colorada, que corresponde al proyecto exportador VMOS.

Simultáneamente, ingenieros de la consultora Bersa recorren la Provincia para la elaboración de un plan estratégico 2050 de puertos. Esa delegación se instalará este miércoles en San Antonio aunque el “estudio es integral de la totalidad de los puertos” rionegrinos.

Plazo original 30 Años es el plazo de concesión del puerto de SAE, que se inició el 1° de febrero de 1998. Su inauguración ocurrió en 1983.

El trabajo estará concluido en febrero próximo, planteando líneas para “la futura gestión portuaria” y destinada a un “polo energético con actividad petrolera, gasífera y minera”.

El tiempo planteado por el mandatario respondería -evidentemente- a disponer de esas conclusiones técnicas en el momento de las resoluciones portuarias.

En un diálogo con Canal 4 de SAO, Weretilneck recordó que “el contrato de Patagonia Norte vence en febrero del 2028” y consideró que el “puerto cambiará absolutamente en su fisonomía por el hecho de tener seis barcos, lo cual, dará un movimiento enorme. Por eso, no nos queremos apurar en definir el futuro modelo portuario de Río Negro y vamos a ser muy cuidadosos porque vamos a tener muy buenas propuestas y muy buenas inversiones para el futuro puerto”, que “ya tendrá dos barcos por 20 años y la posibilidad de cuatro más”.

En realidad, en el gobierno se piensa y se alienta un perfil “multifuncional” y, en ese sentido, existe una evaluación crítica de la operatividad de Patagonia Norte al entender que su actividad se focalizó históricamente en el sector frutícola.

El gerente de la concesionaria, Cristian López, desestima esa evaluación de “monoproducto” y, para eso, repasa movimientos portuarios “con parques eólicos, arena y sal”, entre otros. Planteó que el propósito empresarial es “un mayor negocio y trabajo” y, en definitiva, afirmó tener “el mismo objetivo” que la administración provincial.

Contó de la presentación de la nota para saber qué piensa la Provincia y tener el plazo de análisis frente a “requerimientos” que recaen en la estación por las nuevas actividades energéticas.

López explicó no tener todavía cuantificada la inversión, habló de un relevamiento en marcha y adelantó sí la necesidad inicial de nuevos lugares de acopio.

El directivo no quiere plantear ningún debate con el gobierno rionegrino y, por el contrario, reafirma el sostenimiento de los plazos de concesión y de las inversiones para cumplir con los servicios.

La reglamentación y el encuadre con la «visión portuaria»

Desde diciembre pasado, Río Negro tiene una ley de Puertos. Esa norma Nº 5764 plantea la “regulación y control” para la “construcción, habilitación, explotación, administración, operación y a toda otra actividad relacionada” con los puertos en Río Negro.

Falta su reglamentación y en eso se trabaja técnicamente con el propósito de que este encuadre respete “la visión portuaria y el lineamiento de gestión” en elaboración, según se explica en el gobierno provincial.

En línea con el desarrollo energético, la autoridad de aplicación de la ley de Puertos recayó en la Secretaría de Energía y, entre sus funciones, se prevé “desarrollar un plan estratégico del sistema portuario provincial”.

También se consignan “fiscalización de las concesiones y habilitaciones portuarias”, “constituir el nexo directo con el “Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este”, los puertos de los particulares y las agencias portuarias”, “fijar o aprobar las tarifas por los servicios” y, entre otras, “establecer contribuciones especiales y/o de mejoras por obras”.

Definirá el “canon por uso, aprovechamiento y ocupación del dominio público” que deberán abonar “los titulares de puertos particulares y/o terminales privadas” que se establezcan en los “espacios costeros, espejos de agua, canales de acceso, amarras, fondeaderos y/o todo otro espacio del dominio provincial”.

Energía fijará el “importe y las condiciones de pago” en cada caso según “el área afectada, las externalidades que la actividad operativa pueda generar sobre otros usos, actividades” y “las ventajas y/o beneficios que obtenga el interesado”.