El regreso de Javier Milei reactiva las especulaciones sobre el futuro de Manuel Adorni

El presidente Javier Milei se encuentra en viaje desde Madrid hacia Buenos Aires, donde se estima que estaría arribando a las 5,30 aproximadamente de mañana y, de acuerdo a NA, de inmediato se dirigiría hacia la Quinta presidencial de Olivos, donde podrían tomarse decisiones en relación a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Milei vuelve a Buenos Aires en medio de versiones sobre Adorni

Milei despegó a bordo del ARG01 desde el aeropuerto de Gran Canaria a las 23,39, hora local, las 19,39 de nuestro país, y su arribo al Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 5,30, de acuerdo al plan de vuelo establecido, aunque ese horario podría sufrir modificaciones menores.

El mandatario argentino realizó su sexto viaje a España, donde mantuvo un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, pero no hubo contacto con el socialista Pedro Sánchez.

La actividad principal fue una invitación de la Universidad CEU San Pablo, una casa de estudios privada y católica de Madrid que suele replicar los debates económicos y geopolíticos del Foro de Davos.

Allí, el jefe de Estado fue el orador principal en la apertura de los cursos de verano ante un auditorio colmado de líderes españoles e internacionales. Antes de su exposición, la institución académica le entregó una distinción honorífica.

Posteriormente, mantuvo un encuentro con empresarios de compañías españolas e internacionales, organizado por el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge.

Milei estuvo acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el canciller Pablo Quirno, quien se sumó al viaje tras su paso por Nueva York para ratificar la soberanía sobre las Islas Malvinas ante la ONU.

NA