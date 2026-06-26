Revelan gastos en equipos para videojuegos y aumenta la presión sobre Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena luego de que una investigación periodística revelara la compra de un monitor y dos proyectores para videojuegos por un total de $5.848.589, una operación que se suma a la causa judicial en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Compras por $5,8 millones complican a Manuel Adorni

Según publicó La Nación, las adquisiciones fueron realizadas desde la cuenta de Mercado Pago del funcionario, aunque los pagos se efectuaron con tarjetas de crédito pertenecientes a dos empleados de la entonces Vocería Presidencial: Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno.

De acuerdo con la investigación, el 19 de agosto de 2025 se compró un monitor Samsung Odyssey OLED G8 de 27 pulgadas por $2.184.999, utilizando la tarjeta de Schiuma. Días antes, el 13 de agosto, se adquirieron dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, valuados en $1.831.795 cada uno, mediante la tarjeta de Aluju.

El informe destaca que el monto total de las compras superaba el salario mensual estimado que percibía Adorni en ese momento, calculado en alrededor de $3,5 millones.

La revelación se conoce mientras el fiscal federal Gerardo Pollicita investiga presuntas inconsistencias patrimoniales del funcionario, entre ellas la declaración de US$513.000 que Adorni atribuyó a inversiones en criptomonedas realizadas entre 2014 y 2018. La pesquisa también analiza el uso de efectivo en remodelaciones de propiedades y otros movimientos patrimoniales.

En paralelo, el jefe de Gabinete enfrenta un escenario de creciente incertidumbre política. Aunque el presidente Javier Milei ratificó públicamente su respaldo y sostuvo que cree en su inocencia, en el oficialismo crecieron las versiones sobre una posible salida del funcionario. Este sábado podría concretarse una reunión en la residencia de Olivos entre Milei y Adorni para definir su continuidad en el cargo.

Con información de NA