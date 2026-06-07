El reparto de ATN a las provincias en la era de Javier Milei: el contraste entre Neuquén y Río Negro

El reparto de ATN a las provincias en la era de Javier Milei

Con el fin de conseguir apoyos de las provincias en el Congreso, el Gobierno reactivó en marzo el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que consisten en transferencias de Nación a las provincias no automáticas, las cuales no se rigen por los porcentajes de la coparticipación federal.

Los ATN fueron creados para asistir a las provincias en situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. El reparto de estos fondos está en manos del Ministerio del Interior -hoy a cargo de Diego Santilli-, aunque, en la práctica, históricamente se han utilizado de manera discrecional según la cercanía política o como moneda de intercambio en busca de apoyos legislativos.

Desde el entorno de Santilli señalaron al sitio Infobae que «algunas provincias han solicitado estos fondos porque tienen obligaciones que afrontar en sus territorios«, como desequilibrios financieros o por emergencia climática.

Según el informe revelado por el medio bonaerense, las transferencias de ATN durante este 2026 se concretaron entre marzo y abril. De acuerdo a esto, desde enero hasta comienzos de junio, el reparto desde la cartera del Interior fue de $121.000 millones. El monto se destinó a un total de 13 provincias, todas bajo el mando de aliados, entre los cuales hubo un solo peronista, el catamarqueño Raúl Jalil.

El contraste entre Neuquén y Río Negro: las provincias más beneficiadas por el reparto de los ATN

El relevamiento que realizó el sitio Infobae evidenció el contraste entre Neuquén y Río Negro en el reparto de los ATN. El informe representa todos los ATN que Nación le transfirió a las provincias en lo que va de la gestión de Javier Milei y de esta manera se determinó que en total fueron $374.300 millones, que se hicieron bajo el concepto de distintas emergencias como climática, ígnea o hídrica hasta la económica, alimentaria, socio sanitaria, o por desequilibrios financieros.

Sin embargo, no todas las provincias fueron beneficiadas con estos aportes. De las 24, ocho no recibieron fondos en estos dos años y medio de gestión libertaria, entre ellas se encuentra: la Ciudad de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En tanto, el ranking de las 16 provincias que sí fueron beneficiadas, es encabezado por Misiones y Tucumán, con $41.500 millones cada una desde que Javier Milei asumió como presidente.

Misiones es un distrito controlado por el Frente Renovador de la Concordia. La provincia tiene dos senadores clave en el Senado que muchas veces juegan de aliados con el oficialismo y hacen valer su ausencia en el recinto según el tema y las negociaciones subterráneas. Por su parte, Tucumán está gobernada por Osvaldo Jaldo de origen peronista, pero con buen diálogo con el Gobierno nacional, a tal punto que sus legisladores armaron un bloque aparte de UxP.

El ranking continúa por Salta con $36.000 millones; Entre Ríos, con $35.800 millones; y Neuquén, con $30.000 millones. Enlistando así a las cinco provincias más beneficidas por Nación desde 2023.

En Salta y Neuquén gobiernan mandatarios de fuerzas provinciales – Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz- con posturas críticas pero de buena relación con la Casa Rosada. En Entre Ríos está Rogelio Frigerio que es uno de los gobernadores del PRO de mayor sintonía con la gestión libertaria.

Luego aparecen Chaco con $28.000 millones, gobernada por el radical Leandro Zdero; Chubut, con $27.500 millones, gobernada por Ignacio Torres del PRO; y Catamarca, con $27.000 millones en manos del peronista dialoguista Jalil.

Por debajo de los 20.000 millones de pesos se ubican Corrientes con $18.000 millones; y Mendoza con $17.000 millones. Ambas provincias gobernadas por el radicalismo, con matices en cuanto a su cercanía respecto del oficialismo.

A continuación, figuran Santa Fe con $16.500 millones, gobernada por el radical Maximiliano Pullaro, un aliado crítico de LLA; San Juan con $16.000, liderada por Marcelo Orrego, del PRO; y Santa Cruz con $15.000, cuyo mandatario es Claudio Vidal.

Muy por debajo de los más beneficiados se encuentra:

Buenos Aires que solo recibió $10.000 millones en 2025, la mismsa es gobernada por Axel Kicillof que tiene notables diferencias con Javier Milei

que solo recibió $10.000 millones en 2025, la mismsa es gobernada por Axel Kicillof que tiene notables diferencias con Javier Milei Jujuy con $9.500 millones, gobernada por el radical Carlos Sadir , recibidos en 2024 y 2025

con $9.500 millones, gobernada por el radical , recibidos en 2024 y 2025 Río Negro con solo $5.000 millones transferidos por única vez en 2025

De dónde salen los fondos

La ley que creó los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,43% quede en manos de la Nación, el 56,66% se reparta entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserve para este fondo específico.

Sin embargo, los números actuales muestran una marcada brecha entre lo recaudado y lo enviado: según fuentes del Ministerio del Interior, de enero al 31 de mayo el fondo de ATN recaudó $469.681 millones, mientras que los $121.000 millones distribuidos por el Gobierno representan poco más del 25% de lo acumulado en ese período.

Esta distancia entre la recaudación y el reparto se explica porque el saldo total acumulado y sin distribuir es muy superior, alcanzando los $1.906.054 millones ($1,9 billones).

Es necesario recordar que el Gobierno nacional no reparte estos montos, pese al reclamo de los gobernadores, desde que el presidente Javier Milei vetó la normativa que obligaba al Poder Ejecutivo a distribuirlos de manera automática bajo los parámetros de la ley de coparticipación. El argumento oficial para el veto fue que la medida ponía en riesgo el equilibrio fiscal de la administración central, razón por la cual el Ejecutivo aún retiene el poder discrecional de evaluar y condicionar los fondos que finalmente transfiere a las provincias.

Con información de Infobae