El sello y los otros: las dudas que dejó el portazo de Rolando Figueroa a la interna del MPN

El diputado nacional Rolando Figueroa romperá con el Movimiento Popular Neuquino y no competirá en la interna del 13 de noviembre contra el oficialista Marcos Koopmann. Lo enfrentará directamente en la elección general del 2023, una decisión que ayer generó un cimbronazo en todo el arco político, pese a que se olfateaba cada vez más en las últimas semanas.

El dirigente hizo pública la confirmación con una carta en la que aseguró haber reflexionado durante los últimos días sobre los pedidos y planteos que hizo la militancia de su espacio en los últimos días y que llegó a la decisión «cargada de esperanza y de vida». «Porque estar vivo es no temer, y con ustedes no temo a nada», aseguró.

Dijo sentirse «orgulloso de ser parte del MPN», pero que le «incomoda no sentir orgullo en el presente cuando tenemos una provincia rica con mucha pobreza». «No cierra nunca. Es intolerable la desigualdad cuando lastima y daña».

«Neuquén está anudada. Tanto pujé por desatar el nudo y no he podido, que me di cuenta que es más conveniente cortarlo. La mayoría en esta provincia la pelea, padece las injusticias, pide cambios que una minoría ignora. En definitiva, Neuquén está pidiendo cortar», definió.

Figueroa aseguró haber dado lo mejor de sí «para encontrar respuestas que nunca llegaron», justificó. «Acompáñenme en el arranque de un nuevo tiempo refundacional para volver a defender el federalismo, la libertad, la justicia social, defender la transparencia, la educación y la vivienda», afirmó y reclamó cambiar a quienes «confunden liderazgo con propiedad, porque Neuquén no tiene dueños».

La incógnita que dejó el anuncio del dirigente fue cuál será el espacio político por el cual se postulará en el 2023. Hay un sello en proceso de reconocimiento en la justicia federal que tiene a referentes del espacio de Figueroa en su junta promotora, como Julieta Corroza, pero no está claro que pueda ser el que utilice para su candidatura.

Tampoco está descartado que termine acordando algún tipo de estrategia común con otros espacios como el Frente de Todos y Juntos por el Cambio (en ambas alianzas hay quienes pujan para llevar al chosmalense como cabeza de lista), pese a que el propio Figueroa ha dicho que «nunca» sería candidato de un partido nacional.

Ayer ya se especulaba también con que se acuerden colectoras para ir detrás de la figura del dirigente, de manera similar a lo que está ensayando la oposición en la capital para competir contra el intendente Mariano Gaido.

Con la interna a un costado, los tiempos ahora están estirados, pues la elección general no se convocará para antes de marzo o abril del año que viene.

Kooopmann se dedica a recorrer

El hasta ahora único precandidato para la interna del MPN, Marcos Koopmann, busca mantenerse ajeno a las disputas con Rolando Figueroa y sigue recorriendo pueblos de la provincia.

El lunes, tras un acto en Afuven, viajó hasta Villa Pehuenia y desde allí siguió ayer por Pilo Lil, Las Coloradas, El Sauce, Villa Puente Picún Leufú y Picún Leufú. La semana pasada el candidato del oficialismo recorrió 21 localidades del norte y centro neuquino en lo que denominó como la gira «Uniendo Neuquén».

Koopmann mantiene aún bajo reserva el nombre de quien lo acompañará en la fórmula para disputar la gobernación, pero la posibilidad de darla a conocer en las próximas horas quedó opacada tras el anuncio de Figueroa. Ayer se especulaba con que fuera el próximo martes o miércoles.