El Senado aprobó con cambios la reforma del Banco Central y vuelve a Diputados

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que el presidente Javier Milei convirtió en una de sus banderas, fue aprobado este jueves en el Senado. Sin embargo, recibió modificaciones vinculadas a la gobernanza de la entidad monetaria y volverá a la Cámara de Diputados.

El Senado aprobó la reforma al BCRA con cambios

Los cambios fueron defendidos por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y se produjo un nuevo cortocircuito con la Casa Rosada, que tendrá que esperar para la sanción definitiva.

El proyecto del Poder Ejecutivo obtuvo 46 votos a favor y 22 en contra: dos tercios de los votos. Semejante mayoría se alcanzó con los votos de todos los espacios, salvo el interbloque Popular (peronismo). La cordobesa Alejandra Vigo estuvo ausente porque se encuentra de viaje en el exterior.

Paradójicamente, tampoco estará para votar contra la ley de Zonas Frías, que su gobierno rechaza con fuerza porque recortará los subsidios al gas en Córdoba.

Las modificaciones en el Banco Central tienen que ver con la designación y remoción de los directores. Los nombramientos deberán ser aprobados por el Senado por mayoría absoluta (mitad más uno de los miembros, es decir, 37 votos). El desplazamiento, en tanto, deberá ser decretado por el Poder Ejecutivo con previa aprobación del Senado con la misma mayoría.

El texto original era más exigente: proponía que la remoción fuera por dos tercios de los presentes de las dos Cámaras (48 votos en el Senado y 171 en Diputados). Milei había fijado esos requisitos con la idea de garantizar un Banco Central “independiente”, haciendo que fuera más difícil correr a sus directores cuando no respondan al poder político de turno.

Sin embargo, Bullrich defendió las modificaciones que negoció con otros bloques. “Las mayorías de dos tercios están en la Constitución. Si se puede cambiar una ley por simple mayoría, no tiene sentido que intentemos estirar la Constitución a una mayoría que no tiene posibilidades de ser mantenida en el tiempo”, razonó.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, respaldó a Bullrich y blanqueó que las modificaciones fueron acordadas “por todos los bloques”. No obstante, desde Casa Rosada hubo desconcierto y no está claro que Milei haya dado el aval final para modificar un proyecto que él mismo se puso al hombro.

Minutos antes de la votación, Bullrich y Monteverde intensificaron contactos con funcionarios para intentar persuadirlos de las modificaciones. La novela continuará en Diputados, que tiene dos opciones: aceptar los cambios o insistir en la versión original. Pero hay un problema: los artículos modificados fueron apoyados por el peronismo y obtuvieron nada menos que 66 votos afirmativos y solo dos negativos: prácticamente unanimidad.

El resultado de esa votación en particular importa porque, al alcanzar (y superar) los dos tercios de los votos, Martín Menem debería reunir la misma mayoría en Diputados si quiere ratificar la primera redacción. De lo contrario, prevalecerá lo que aprobó el Senado.

Lo cierto es que La Libertad Avanza no tiene los dos tercios para insistir con el proyecto original de Milei, sobre todo por la posición del PJ. Por eso, Menem no tiene margen numérico para no respetar lo que acordó Bullrich con los demás bloques en el Senado. La discusión sigue abierta y se verá cómo se define.

Mandato único y cepo a la emisión

El proyecto de Milei, anunciado en cadena nacional, busca devolverle a la entidad monetaria el mandato único de preservar el valor de la moneda (el mismo modelo que rige en Perú) y eliminar los objetivos que había incorporado el kirchnerismo en 2012: “la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

A su vez, se prohíbe de modo taxativo al BCRA financiar el gasto público (tanto al Tesoro Nacional como a estados provinciales y municipios) a través de adelantos transitorios o de Letras Intransferibles.

Milei sostiene que el Tesoro recurrió al Banco Central a través de los años para financiar el déficit con emisión, y eso derivó en los altos índices de inflación.

Monteverde explicó que esta reforma “no se trata de un capricho ni de seguir ninguna teoría abstracta, sino por las evidencias concretas de la tragedia en las que nos sumió la permeabilidad de la Carta Orgánica del Banco Central entre 2003 y 2023: veinte años de saqueo institucional que le costaron al país el equivalente al 85% del PBI”.

El libertario dijo que en esos 20 años “la emisión exógena de dinero dirigida a financiar al Tesoro, que debía costear la fiesta de la corporación política, nos costó unos 299.000 millones de dólares”. Además, aseguró que en ese período “la inflación superó el 50.000%” y que “se trata de la confiscación de fondos de los ciudadanos más grande de la historia”.

Artículos críticos

En el peronismo apuntaron contra otros dos artículos que tendrán, según denunciaron, un impacto letal. Uno es el 5, que le da al Banco Central la facultad de tomar préstamos directos de bancos internacionales. El otro es el 13, que establece que el BCRA podrá utilizar las reservas (depósitos, oro, activos líquidos o títulos seguros) como “garantía” en operaciones propias de su función.

“Se habilita a la entidad monetaria a utilizar las reservas de oro y los ahorros y depósitos de todos los argentinos como garantía de préstamos internacionales que va a poder tomar el Banco Central. ¿Qué buscan con esto? Habilitar un nuevo canal de endeudamiento externo, porque a ‘Toto’ ya se le está complicando seguir pasando la gorra afuera”, advirtió el senador kirchnerista Martín Soria.

En ese sentido, sentenció: “Tenemos frente a nuestras narices otra estafa más de Milei al pueblo. Dicen que buscan evitar que el Banco Central financie al Tesoro (que en la práctica es el Ministerio de Economía, ‘Toto’ Caputo), cuando en realidad buscan habilitar el financiamiento a ‘Toto’ Caputo ya no por parte de bancos de afuera o sus amigos del Fondo Monetario Internacional, sino por parte del Banco Central”.

También hubo cuestionamientos por parte de la salteña Flavia Royón, aliada del Gobierno. “El artículo 13 permite usar las reservas como garantías, incluido el oro, sin ningún tipo de límite, sin especificar qué se puede comprometer, y tampoco se obliga a informar al Congreso”, observó la senadora, que votó a favor en general. “Desde mi punto de vista debe haber topes, contrapartes claras e información al Congreso”, agregó.

Corresponsalía Buenos Aires