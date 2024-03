El Senado discute el DNU de Milei: qué dijeron los senadores de Río Negro y Neuquén

La sesión del Senado para tratar el DNU 70/23 comenzó este jueves 14 a las 11. En medio de la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel, había crecido la expectativa sobre quiénes darían quórum y cuáles serían las posturas. En este contexto, pasadas las 13.30 comenzó el debate del temario de la sesión. El primero de los temas a tratar en la Cámara alta, fueron los acuerdos internacionales con Turquía, China y los Emiratos Árabes Unidos, una hora después llegó la discusión por el DNU. Mirá qué dijeron los senadores de Río Negro sobre el decreto.

Alrededor de las 17 la senadora por el bloque Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, tomó la palabra en el Senado para dar su expresa opinión respecto al DNU 70/23 citando a Juan Bautista Alberdi cuando escribió las bases y puntos para la Constitución de 1853 y fue en este sentido que citó: «No hay libertad donde la seguridad, la vida y los bienes de las personas estén a merced del capricho de un mandatario». La senadora explicó que «esto es lo que nosotros estamos viendo con este DNU, acá hay mucho de personalismo y me atrevo a decir, acá hay mucho de una concepción autocrática que se observa y que se expresa en las acciones y en los dichos del presidente de la Nación».

A quienes legislamos nos preocupa el hecho de que esta pieza legal vaya en contra de la división de poderes de la República Monica Silva, legisladora de JSRN.

Silva también aprovechó la oportunidad para referirse a la situación económica del país y aseguró que una cuestión que está perjudicando la vida cotidiana de millones de personas es el hecho de que «cada vez que vamos a comprar, los precios han aumentando de manera contundente y cada compra que hacemos nos sale un poco más cara». Señaló a su vez que esta fue una preocupación que llegó al Poder Ejecutivo y apuntó a que: «Este DNU contiene todas las herramientas legales para el control de precios sobre todo para una economía como la nuestra, pero este DNU deroga las regulaciones que había para permitir el control de precios en una economía cartelizada. Las herramientas que hoy el Poder Ejecutivo está buscando para poder dialogar con el supermercadistas están en este decreto, pero están derogadas».

También hizo mención sobre las economías regionales que han recibido el impacto de la derogación de regulaciones y expresó que: «Me parece que se ha enviado de una manera inconsulta sin tener consideración el impacto en la población, por eso este DNU tiene que volver en forma de leyes con aquellos títulos que al Poder Ejecutivo le parezcan oportunos para llevar adelante su deseo de gobernar el país con éxito».

La legisladora de JSRN indicó que sabe que hay cuestiones a modificar respecto a la sociedad y que por eso este Congreso «está abierta a la posibilidad de que cada una de las leyes puedan ser modificadas», pero sostuvo que esa modificación debería realizarse «con un debate, un análisis, con la escucha atenta de todas las voces, no de manera autocrática. Hay que hacerlo como las instituciones que nosotros respetamos lo indican».

Por último Silva apuntó contra el presidente Javier Milei y se refirió a sus reacciones ante una posible aprobación o rechazo del DNU que «tiene como consecuencia la ira del presidente de la Nación». «Me parece que esa situación debería dejar de existir, la ira no nos conduce a nada, sugiero tratamientos para el control de la ira y en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que hay un llamado al diálogo, que ese diálogo sea sincero», concluyó.

Martin Doñate, senador por Río Negro

El senador de Unión por la Patria, Martín Doñate, antes de tomar la palabra en el Senado hizo uso de sus redes sociales para manifestar públicamente su rechazo al DNU.

«Como rionegrino, en defensa de mi provincia y de la Patagonia voy a votar en rechazo al inconstitucional DNU 70/2023″, expresó y explicó que su rechazo lo considera necesario tras considerar que el DNU es «el responsable de que se liberen los precios de los alimentos, de la luz, el gas, de la nafta, de los alquileres, de los medicamentos y es el que pone en riesgo el derecho de la zona austral que cobran nuestros jubilados en la Patagonia». Señaló que su intención está en no permitir que «se siga fomentando el hambre y la pulverización del poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados».

Lucila Crexxel, senadora por comunidad Neuquén

La senadora por Neuquén, Lucila Crexell, tomó la palabra en el senado y usó su intervención para revalorizar la importancia de debatir los decretos de necesidad y urgencia. Además advirtió: «Por el hecho de no pertenecer a la fuerzas del cielo, no quiere decir que debamos ser juzgados por el Gobierno como traidor. Creo que la lógica binaria es muy retrógrada para avanzar en un debate político maduro. Espero no sufrir represalias del ejército de trolls».

En cuanto al DNU señaló que la intención de analizarlo no implica poner trabas a la gestión libertario:«No estamos queriendo obstaculizar la nueva administración sino tratar de dar calidad institucional y republicana«. También explicó que el uso de este decreto es una forma de «degradar» al sistema republicano y sostuvo que que votará en contra de la iniciativa.

Oscar Parrilli, senador por Neuquén

Esta mañana el senador por Neuquén y referente de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, una vez más sostuvo su postura para rechazar el DNU de Milei y compartió por medio de sus redes sociales el diálogo que mantuvo con un medio radial. Allí expresó que la derogación del DNU significaría «recuperar la democracia, la legalidad, recuperar la constitucionalidad y fundamentalmente no someterse a este personaje y sus intereses».

Parrilli mencionó que el DNU influyó en las tarifas de las escuelas privadas, las prepagas y que el sector inmobiliario se convirtió «en un mercado descarriado». «Todas las consecuencias económicas tremendas que hemos tenido desde el 10 de diciembre hasta aquí se deben a este DNU«, puntualizó.