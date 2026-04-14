“El dato es malo”: Javier Milei reaccionó al 3,4% de inflación y anticipó explicaciones en la AmCham

El Gobierno informó este martes que la inflación de marzo fue de 3,4%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), superando por primera vez el techo del 3%. El presidente Javier Milei reaccionó rápidamente en redes: “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”.

A través de X, el mandatario afirmó que existen “elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”. Por último, adelantó: «Hoy explicaré en AmCham».

Caputo habló sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente

La publicación del presidente fue en respuesta a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que: «el IPC Nacional registró en marzo una variación mensual de 3,4%, con una suba de 3,2%, 5,1% y 1,0% en las categorías núcleo, regulados y estacionales, respectivamente”.

El funcionario indicó que hubo incrementos en distintos rubros y precisó: “Entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y de 22% en transporte interurbano”.

Luis Caputo, ministro de Economía-

Caputo también señaló que “en el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países”, al explicar los factores que influyeron en el índice de precios.

Además, detalló que hubo una “fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo”, mientras que la Canasta Básica Total registró una variación de 2,6%.

El ministro sostuvo que “la inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero”, y agregó que eso «indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable”.