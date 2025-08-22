El sindicato de profesionales de la salud, Siprosapune reclamó al gobierno que los llame a negociación

El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, Siprosapune, le pidió al ministro de Salud, Martín Regueiro una reunión «urgente» para discutir la situación salarial que afronta el sector que representa. La solicitud fue hecha después que conocerse que, el gobierno provincial, hará una convocatoria al otro gremio para discutir el ingreso de profesionales y la cuestión salarial.

Al día siguiente de haberse conocido los dichos del gobernador Rolando Figueroa de su intención de incorporar profesionales al sistema público de salud y de mejorar las remuneraciones de quienes integran el sistema, el sindicato que dirige Juan Ferrari emitió su postura.

El gobernador Figueroa planteó ante el auditorio, donde se presentó la nueva plataforma que permite la unificación del historial de salud de pacientes, tanto del sector público como del privado. En esa oportunidad reseñó que hay «puntos pendientes que trabajar en el área de salud y que creemos que hay que mejorarlo». Y agregó que «hay que focalizarse en las cosas que verdaderamente son merecidas, que verdaderamente el Estado puede hacer», refirió.

Desde Siprosapune se aclaró que «no hemos sido convocados a discutir la recomposición salarial». Describieron que se mantienen en plan de lucha y además fueron reiterados los pedidos de audiencia al ministerio de Salud, sin que haya respuesta hasta este momento.

Recordaron que mantendrán las medidas de fuerza y continuarán con la exigencia para que el gobierno provincial, respete «la libertad sindical y las prácticas democráticas de discusión». Todo lo anterior para mejorar las condiciones laborales y del fortalecimiento del sistema público de salud, tal como manifestaron.

Luego, indicaron que hoy enviaron una nota de pedido de una reunión con caracter de urgente al ministro Regueiro y la participaron a la subsecretaria de Salud, Guadalupe Montero. Piden que el encuentro se concrete a la mayor brevedad posible.

Ratificaron el paro por 24 horas

Este gremio que retomó las medidas de fuerza la semana anterior con un paro de actividades, ratificó otro para el miércoles 27, con la realización de asamblea.

Las demandas no solo abarcan las condiciones de salarios, sino las laborales porque insisten en que las y los profesionales, migran hacia el sector privado por la diferencia en los sueldos y los equipos quedan desmembrados. En determinadas especialidades la denominada fuga es mayor que en otras, según refirieron.

Por otro lado, recordaron que esta migración hacia el área privada, resiente la atención en los diferentes servicios del sistema público porque se ve prolongado en el tiempo el acceso a los turnos por parte de la población que demanda asistencia a la salud.