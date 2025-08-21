El gremio estatal de salud de Neuquén será convocado a dialogar, dijo el gobernador Rolando Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa señaló que el sistema de salud en Neuquén necesita más profesionales y mejorar las condiciones salariales. En este contexto, indicó que el gremio ATE que los nuclea fue convocado para restablecer las conversaciones. El mandatario neuquino hizo referencia a la situación en la presentación de la plataforma miSalud Neuquén.

Hoy, se hizo la presentación de la plataforma miSalud Neuquén, que contiene la historia clínica unificada y digitalizada de las personas. En la oportunidad, el gobernador Rolando Figueroa se tomó un momento en su discurso para hablar sobre las condiciones de las y los profesionales de salud en la provincia.

En este sentido, dijo que el sistema público busca incorporar más profesionales y también mejorar las remuneraciones de quienes se encuentran trabajando en la actualidad. Para avanzar en el diálogo, informó que hoy convocó al gremio del área para restablecer el diálogo, y se aclaró que se trata de ATE.

“Hay puntos pendientes que trabajar en el área de salud y que creemos que hay que mejorarlo. Pero hay que focalizarse en las cosas que verdaderamente son merecidas, que verdaderamente el Estado puede hacer”, aclaró.

En relación a esta situación, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén -Siprosapune- este martes hizo un paro de 24 horas y anunció para la semana próxima otra medida similar para el miércoles 27. Este sindicato reclama que se los convoque, aunque hasta el momento no lograron que esto ocurra.

El eje del reclamo es una mejora en las condiciones laborales y salariales porque sostienen que las y los profesionales migran al sistema privado, sobre todo en las especialidades.

En qué consiste la plataforma miSalud Neuquén

En la presentación, miSaud Neuquén, se describió que es una herramienta digital, en la que se materializa la Ley de Historia Unificada Digital de Salud. El principal objetivo es democratizar el acceso a la información sanitaria, integrando los múltiples sistemas utilizados tanto en el sector público como en el privado.

Esta plataforma web es gratuita y accesible para todas las personas, sin que se deba descargar. Esta herramienta integra información actual y exacta.

El portal fue calificado por el ministro de Salud, Martín Regueiro como “un paso hacia un sistema de salud más accesible, integrado y humano». Destacó la importancia de la digitalización de la salud, especialmente mediante este portal y la implementación de la receta electrónica.

“Cuando nosotros empezamos la gestión, una de las cuestiones que teníamos era cómo compartíamos y cómo manejábamos la información que ocurría y que se usaba en todos lados, particularmente en pacientes que se atendían en el interior, que se derivaban, que se movían de un lugar a otro», describió Regueiro.

En este caso, incluso se atendían en el subsector público o el subsector privado y cuando llegaban a los hospitales centrales, en muchas veces debían repetir todos los estudios. El ministro Regueiro mencionó que Nación planteó la implementación de la receta electrónica y en esa lógica, Neuquén avanzó en este portal.

La confección de este portal fue el resultado de los equipos técnicos y la participación ciudadana. «Es una forma de acceder para que la salud esté al alcance de la mano”, mencionó el gobernador Figueroa.

En el portal, las y los vecinos podrán solicitar y acceder a la información de consultas, vacunas aplicadas, estudios, resultados de laboratorio, diagnósticos, tratamientos, recetas y certificados.

Se podrá ingresar a misalud.neuquen.gob.ar desde una computadora, celular o tablet, elegir la opción “Crear cuenta”, completar todos los datos requeridos y seguir los pasos. Las personas que ya tienen usuario y contraseña en la Aplicación Andes directamente pueden ingresar con dichos datos.

El incremento en el recupero financiero

En cuanto al recupero financiero, el gobernador Figueroa explicó que se cobra «muchísimo más» en los hospitales de la provincia.

Ejemplificó que las arcas pasaron de recibir «18 millones que se recaudaban por mes a $1.300 millones por mes». Finalmente dijo que: «esto también es importante porque se reinvierte acá, en ese 71 % de la población que utiliza la salud pública».