EL STJ lanza una segunda licitación para poner en valor el histórico edificio penal de Cipolletti

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) licitan obra para poner en valor el edificio penal de Cipolletti (Foto: Archivo)

Tras el fracaso del primer llamado a licitación pública, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro autorizó una segunda convocatoria para iniciar la primera etapa de la puesta en valor del histórico edificio judicial ubicado en la esquina de España y Urquiza, en Cipolletti, donde funcionan organismos penales y el Cuerpo de Investigación Forense.

La obra aprobada en esta etapa contempla un plazo de ejecución de 180 días corridos, y se fijó el 14 de octubre como fecha para conocer las ofertas.

El proyecto, que inicialmente contaba con un presupuesto oficial superior a 282 millones de pesos, en esta segunda convocatoria subió a 323.386.562,36 pesos. El financiamiento se realizará con partidas específicas asignadas al mantenimiento y reparación de edificios y locales judiciales previstas para el ejercicio 2025.

Según el Poder Judicial de Río Negro, las obras buscan mejorar las condiciones del inmueble y adaptarlo a nuevos usos funcionales. El proyecto forma parte de la política institucional del STJ, que apunta a consolidar un patrimonio edilicio propio y disminuir la dependencia de inmuebles alquilados. La iniciativa tiene como objetivo recuperar la funcionalidad del edificio, garantizar condiciones laborales adecuadas y optimizar el uso del inmueble de acuerdo con los estándares edilicios del Poder Judicial.

El proyecto busca modernizar la imagen del edificio penal de Cipolletti

La modernización incluye también la renovación integral de las veredas municipales, junto con la instalación de equipamiento urbano y la creación de espacios verdes con forestación, mejorando la imagen y accesibilidad del lugar.

En el aspecto constructivo, se proyecta la reparación de revoques deteriorados y la construcción de una falsa fachada sobre perfilería de steel framing, que cubrirá la totalidad del frente, unificando líneas y alturas y mejorando la estética del conjunto.

El sistema de revestimiento incluirá un paquete constructivo conformado por placas de OSB, barrera de vapor y placas cementicias, finalizado con pintura látex exterior con acabado antigrafitti. Además, se renovará la iluminación exterior mediante un nuevo tendido eléctrico y la colocación de luminarias modernas.

Las veredas se reemplazarán por completo, incluyendo demolición de lo existente y ejecución de un contrapiso de 12 cm de espesor, terminado con cepillado y alisado para garantizar durabilidad y seguridad.

En todo el frente se instalarán rejas metálicas y portones, lo que permitirá mejorar la seguridad y uniformidad estética de la construcción.