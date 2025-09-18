Tres exintendentes del Alto Valle cerca de llegar a juicio por la causa Techo Digno

El exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, transita la etapa de control de acusación en la causa Techo Digno. Foto: Matías Subat

Los exintendentes de Cinco Saltos Liliana Alvarado y Germán Epul, y el exjefe comunal de Fernández Oro, Juan Reggioni, avanzan en la instancia previa al juicio oral y público por las causas del plan de viviendas Techo Diegno en sus jurisdicciones.

La jueza de Juicio Cipolletti María Florencia Caruso encabeza por estos días las audiencias de control de acusación en las dos causas. Por un lado, el 2 de septiembre comenzó con el expediente de Reggioni (PJ), que continuó hoy y culminará este viernes para dejar concluida esta etapa y posteriormente quedará en manos de la oficina judicial la definición de la fecha de la audiencia debate.

Jueza de Juicio de Cipolletti, María Florencia Caruso, lleva adelante el control de acusación en Techo Digno. Foto: Matías Subat

En paralelo, el lunes inició también las audiencias de control de acusación para la causa unificada contra Epul (UCR) y Alvarado (FG), ambos exjefes comunales de Cinco Saltos. En ese caso, el primer día se ausentó Alvarado, por eso el miércoles continuó la audiencia con la exposición de los hechos y presentación de la prueba, instancia que también concluirá este viernes 19.

La investigación contra el exintendente de Fernández Oro

En el caso de Reggioni se lo investiga por el delito de administración fraudulenta y peculado y en el mismo expediente se encuentra imputado el empresario Néstor Raúl Sarasola, propietario de la constructora Eraiki S.A.

Se le atribuyen dos hechos vinculados a la construcción de 50 viviendas. Por un lado por el supuesto cobro indebido del empresario de un 2,44% en exceso de la certificación de avance de obra, lo que significaría una diferencia de 83 millones de pesos actualizados, y por otro el pago, con dinero del fondo de Techo Digno, de unos 8 millones de pesos para obras complementarias que pertenecían a otro acuerdo.

El exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, transita la etapa de control de acusación en la causa Techo Digno. Foto: Matías Subat

Reggioni ya carga con una condena unificada de dos causas, por 3 años de prisión en suspenso, en una de las cuáles los hechos atribuidos se asimilan al caso Techo Digno.

Los testigos de esta causa serán funcionarios municipales, provinciales y nacionales, peritos, entre otros.

Dos exintendentes de Cinco Saltos en una misma investigación

En el expediente que tiene como imputados a los dos exintendentes de Cinco Saltos, junto al empresario Arturo Mendiberri, también se avanzó en la lectura de los hechos y presentación de pruebas y este viernes está previsto concluir esta etapa para pasar a la instancia de juicio oral.

A Epul y Alvarado se los imputa por los delitos de administración fraudulenta y peculado.

La fiscalía atribuyó irregularidades en la administración de más de 43 millones de pesos destinados a la construcción de 92 viviendas. Entre los hechos relatados se incluyen la sobrecertificación de obra (los certificados no reflejan la realidad de lo construido), pagos indebidos en concepto de anticipos financieros y desvío de recursos a cuentas municipales distintas a las habilitadas en el convenio.

En las causas de Techo Digno solo los dos expedientes de Bariloche ya superaron la instancia de control de acusación y tienen fecha de juicio oral. En el caso del exintendente Gustavo Gennuso (JSRN) para el 27 de octubre, posterior a las elecciones nacionales; y la exjefa comunal María Eugenia Martini (PJ) en marzo del año próximo.