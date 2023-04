Elecciones 2023: El «gran acuerdo» de Weretilneck con radicales y peronistas «es para no perder privilegios»

Celeste Fierro tiene 37 años. Es madre de una nena de 6 años y docente, aunque en este momento no ejerce porque está involucrada a tiempo completo en la actividad partidaria. Milita en la izquierda desde los 17 y por primera vez es precandidata a la Presidencia por el MST, que integra el Frente de Izquierda-Unidad. En 2015 fue candidata a concejal en el Alto Valle y, después, postuló a la Cámara de Diputados de la Nación.

Disputa con la candidatura a la Presidencia con la diputada nacional Myriam Bregman, del PTS, y Gabriel Solano, del Partido Obrero. Todavía no está definido si resolverán por consenso o en las PASO la fórmula del Frente de Izquierda-Unidad.

A diferencia de los partidos tradicionales, la campaña de Fierro es casi al estilo franciscano. Aseguró que la mayoría de los viajes para recorrer las ciudades del país es en colectivo. Afirmó que se hospeda en la casa de algunos compañeros o compañeras del partido porque no hay recursos para hoteles o gastronomía gourmet. “Es todo a pulmón”, sostuvo. Y militancia.

Explicó que la difusión de las propuestas surge del contacto cara a cara con las personas o del espacio que le puedan dar en los medios de comunicación. Los volantes es otra herramienta. Los afiches ya es un gasto oneroso. Y las publicidades de campaña en los medios están fuera de su alcance. El contraste por la disponibilidad de recursos con los candidatos de fuerzas de mayor peso electoral es abismal.

Fierro dialogó con RÍO NEGRO en un pasillo del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue. En ese lugar, con estudiantes que caminaban de un lado a otro la postulante casi pasaba desapercibida. Solo cruzó un saludo afectuoso con un fotógrafo amigo que encontró en un pasillo. Nadie le pidió “selfis”. Muchos menos le entregaron petitorios o pedidos para resolver problemas vecinales.

Fierro explicó -a grandes rasgos- las diferencias sustanciales en temas polémicos en la región, como la extranjerización de la tierra, con los partidos tradicionales. También, criticó el acuerdo que el senador y candidato a gobernador por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, tejió con dirigentes peronistas y del radicalismo y que publicita como “el gran acuerdo” rionegrino.

Dijo que su visita a la región tenía por objetivo apoyar a los candidatos del Frente de Izquierda-Unidad que buscan meter por primera vez un legislador provincial en la elección del domingo.

“Necesitamos 25.000 votos”, indicó Jeremías Zalazar, quien es el primer candidato a legislador en la lista del FI-Unidad por representación poblacional. “Tenemos expectativas muy grandes en relación al resultado que puede tener la elección de la izquierda”, afirmó Fierro.

Mantener privilegios

Aseveró que en la sociedad hay “bronca no solamente por la situación que se está viviendo, sino también por los movimientos políticos que quedan a la vista”, en referencia al gran acuerdo de Weretilneck, peronistas y radicales. Planteó que esos acuerdos tienen como objetivo seguir “acomodándose para no perder privilegios, para garantizar sus cargos”.

“Eso genera mucha bronca, mucha desilusión en sectores que veían como espacios distintos a los que hoy se unen en este gran frente en la provincia”, señaló. Sostuvo que la izquierda muestra coherencia.

“Este gran acuerdo es entre sectores que vienen gobernando la provincia o que la han gobernado, es el caso del PJ, la UCR que no han logrado cambios estructurales en la provincia. Hoy, el sistema de salud y educativo está destruido”, sostuvo Zalazar.

“Hay escuelas acá en Bariloche que no cursan no solo por el paro docente, sino porque circulan ratas. Lo mismo pasa en el Valle en centro de salud que no funcionan porque no hay asistencia por parte del Estado”, indicó.

Celeste Fierro, precandidata presidencial del Frente de Izquierda-Unidad denunció el avance del proceso de extranjerización de la tierra en la región cordillerana. (foto Marcelo Martínez)

Lago Escondido

Fierro dijo que el conflicto por el acceso libre a lago Escondido “es uno de los problemas clave que lejos de frenarse se sigue avanzando”. “En el verano fuimos parte de esta séptima movilización por lago Escondido, por la soberanía y lo que dejó en claro es algo que veníamos denunciando”, aseguró.

Y señaló la apropiación, “no solamente de manera ilegal como ha sido esa compra de tierras que son limítrofes y que ningún extranjero podría acceder, sino también de la apropiación de lago Escondido”.

Sostuvo que ese proceso “solo se puede llevar adelante con la complicidad del poder político, judicial y, por supuesto de las fuerzas de inseguridad que son los que lo terminan defendiendo (a Lewis)”.

Recordó que esas tierras se vendieron durante el gobierno radical en la provincia, con el del PJ a nivel nacional (cuando estaba el menemismo), “pero han pasado décadas y se sigue defendiendo esos intereses”.

“Lo hemos visto con las declaraciones de la gobernadora (Arabela Carreras) planteando de que no es prioridad, cuando está no solo por la Constitución nacional, sino por la de la propia provincia el libre acceso a nuestros ríos y lagos”, señaló. “Sin embargo, siguen defendiendo los intereses de un terrateniente inglés”, objetó.

Denunció que avanza en la zona cordillerana “la venta y compra de tierras desde el emir de Catar, los belgas, los Benetton”. Y agregó: “El foco está puesto acá en Lewis, pero si empezamos a ver es mucho más y es muy complejo. Por eso, nosotros hablamos que hay que terminar con la extranjerización de la tierra y que se tienen que discutir cuál es el modelo productivo que se tiene que llevar adelante”.

Advirtió que en las provincias de Neuquén y Río Negro avanzan los proyectos extractivistas “y están destruyendo las economías regionales”. “Nuestra idea pensar los modelos productivos, primero, al servicio de las necesidades sociales, de garantizar el acceso a los servicios más básicos desde la alimentación”, aseguró Fierro.

“En la zona del Valle las comunidades los pueblos donde están las cigüeñas o los guanacos sacando gas y petróleo se siguen calefaccionando con leña o con garrafas. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estos megaproyectos que terminan con tierra arrasada y ningún derecho garantizado?”, se preguntó.

“Creo que hay una relación directa y que tiene relación con la soberanía porque acá el que define es el magnate Lewis o las corporaciones extranjeras sobre nuestro territorio. Creo que eso es parte de lo que cuestionamos y que queremos dar vuelta todo”.

La precandidata presidencial del Frente de Izquierda-Unidad, Celeste Fierro, vino a Bariloche con primer candidato a legislador provincial de ese espacio, Jeremías Zalazar. (foto Marcelo Martínez)

Plan concreto

“Para nosotros es clave analizar cuáles son los intereses que se defienden, porque nosotros tenemos un plan de medidas concretas lejos de la utopía que muchas veces nos acusan a la izquierda. Pero la verdad que hoy ser utópico es ser valiente, porque es plantear los cambios que hacen falta y de fondo”, enfatizó.

“Si hablamos de inflación, de la fuga de capitales. Hay medidas que son clave tomar y ni siquiera hace falta que las tome un gobierno cuando estemos en una sociedad socialista”, indicó. “El control, por ejemplo, de todo el sistema financiero nosotros lo ponemos en la estatización y en la nacionalización del sistema financiero es para lograr saber qué ingresa, qué egresa y tener un poder de decisión sobre eso. Hoy, lo tiene un banco privado, las corporaciones”, manifestó.

Otra propuesta es la nacionalización del comercio exterior. Es para saber “qué se produce en nuestro país, para quién, qué hace falta para el país”.

“El gobierno actual criticó el endeudamiento macrista. Sin embargo, es el que hoy está aplicando las recetas del Fondo Monetario. O sea, el Fondo cogobierna el país y un poco los títeres de ese mandato terminan siendo los que hoy están al frente del Ejecutivo nacional”, señaló Fierro.

Planteó que hay “que tocar los intereses de los que más tienen y estos sectores no es que no animan o no pueden”.

“Se defienden los derechos de los bancos, de las corporaciones, de las patronales y no del conjunto de la población y de las y los trabajadores. Creo que eso es el centro de lo que han hecho todos estos gobiernos”, observó. Estamos hablando ahora de 40 años de democracia y todos han garantizado los intereses del sector minoritario que más tiene en vez de garantizar los derechos y las necesidades del conjunto de la población”, opinó Fierro.