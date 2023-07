Elecciones 2023 en Córdoba: denunciaron irregularidades y acusaron de «desincentivar» votos

El jefe de campaña de Juntos por el Cambio en las elecciones por la intendencia de Córdoba, Juan Negri, denunció este domingo que la Junta Electoral cambió en las últimas horas a los presidentes de mesa destinándolos a colegios ubicados a 10 kilómetros de sus domicilios. «Hay gente que ha gastado $8.000 o $9.000 en taxis para poder llegar a tiempo», sostuvo el dirigente en una conferencia de prensa ofrecida por la mañana.

Negri criticó a la Junta al señalar que la misma «anticipa que va a haber un 10% de las mesas que no van a ser legibles» cuando se pasen a contar los sufragios. Además, fustigó a la autoridad electoral al denunciar que días antes había emitido un comunicado en el cual se anticipa a los vecinos de Córdoba que si no van a votar «no los iban a multar».

«Pedimos que vayan a votar», señaló Negri, quien dijo que Juntos por el Cambio «fue muy respetuoso» durante la campaña y que con los abogados de la lista van a ser «muy celosos» en el control del comicio, remarcó en diálogo con la prensa esta mañana.

Elecciones 2023 en Córdoba: qué dijo Mauricio Macri tras la decisión de la Junta Electoral

Mauricio Macri se sumó a la ola de cuestionamientos hacia el oficialismo cordobés, y apuntó contra la decisión de la Junta Electoral provincial de no imponer multas a quienes decidan no acercarse a votar en la jornada de este domingo.

Se ven perdidos e intentan desincentivar el voto en Córdoba capital con argumentos tramposos. No escuches, mañana andá a votar tranquilo y en libertad por @rodrigodeloredo y @SoherElSukaria — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 23, 2023

El expresidente aseguró que con «argumentos tramposos«, buscan desalentar el voto de los cordobeses y respaldó la manifestación que hizo el bloque de diputados nacionales del frente PRO, sobre lo que para ellos es «una maniobra» que busca perjudicar a la fórmula de Juntos por el cambio que integran Rodrigo De Loredo y Soher El Sukaria.

«Se ven perdidos e intentan desincentivar el voto en Córdoba capital con argumentos tramposos. No escuches, mañana andá a votar tranquilo y en libertad», escribió Macri en su cuenta de Twitter cerca de la medianoche del sábado.

«El bloque de diputados nacionales del Frente PRO rechaza categóricamente el intento del oficialismo cordobés, a través de la Junta Electoral, de promover que los cordobeses no asistan a las urnas para elegir a su próximo intendente de la ciudad capital”, manifestaron en un comunicado los legisladores del PRO al considerar que “este tipo de acciones que buscan hacer trampa en el proceso electoral es un hecho de suma gravedad para la democracia y la credibilidad de las instituciones”.

«Asimismo, expresamos nuestro máximo apoyo a los precandidatos de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo y Soher El Sukaria«, agregaron en el comunicado en el que convocaron «a todos los cordobeses a votar activamente en el día de mañana a pesar de la trampa y los intentos por debilitar la voluntad popular».

Elecciones 2023 en Córdoba: la Junta Electoral no pondrá multas por no ir a votar el domingo

Este domingo, los ciudadanos de Córdoba Capital elegirán a su intendente y otras autoridades municipales. Luego, de que Martín Llaryora, fuera elegido gobernador a fines de junio, la provincia vuelve a las urnas con un curioso mensaje de la Junta Electoral horas antes de los comicios en donde expresó que no pondrán multas por no ir a votar.

Esta información despertó la crítica de la oposición que destaca que la medida incentiva a no ir a votar.

“Elecciones municipales 2023: El voto es obligatorio (No se pondrán multas por no ir a votar, por no estar reglamentado)”, precisó la solicitada difundida este sábado y que estuvo firmada por la Junta Electoral Municipal.

Elecciones 2023 en Córdoba: quiénes son los candidatos a intendente

Las elecciones para renovar autoridades municipales de la ciudad de Córdoba comenzaron a las 8 de hoy, con la participaron de 11 candidatos que aspiran a suceder al jefe comunal y gobernador electo de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Martín Llaryora, en una disputa hegemonizada por el peronismo y Juntos por el Cambio (JxC).

Son 1.131.148 los electores para sufragar en estos comicios en los que, además de intendente y vice, se elegirán 31 concejales y 5 integrantes para el Tribunal de Cuentas.

Las dos principales fuerzas que polarizan las elecciones y que se posicionan para acceder a la administración son la del oficialismo, que promueve para intendente al actual viceintendente Daniel Passerini (PJ) y como vice a Javier Pretto, expresidente del PRO en la provincia.

JxC impulsa la fórmula que integran el diputado nacional de la UCR Rodrigo de Loredo y su par del PRO Soher El Sukaria.

Además, se presentan otras 9 alianzas políticas y son 11 los candidatos para intendente en las elecciones municipales 2023 en Córdoba:

Miguel Bustos (Partido Popular)

Romina Giménez (Unión Popular Federal)

Humberto Spaccesi (Córdoba de Todos)

Laura Vilches (Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad)

Jorge Scala (Partido Demócrata de Córdoba)

Verónica Sikora (La Libertad Primero)

César Orgaz (Encuentro Vecinal Córdoba)

Juan Pablo Quinteros (Somos Córdoba)

Eduardo González Olguín (Partido Humanista)

Con información de Ámbito y A24