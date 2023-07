Elecciones 2023 en Cutral Co y Plaza Huincul y la gran apuesta de Rolo, el gobernador electo

A una semana de las elecciones municipales todas las miradas políticas están focalizadas en Cutral Co y Plaza Huincul. El domingo 23 de julio se pondrán a consideración del electorado de ambas ciudades, los cargos para la intendencia y las bancas en los Concejos Deliberantes. Es uno de los comicios que más expectativas genera porque se sabrá cómo quedará conformado el mapa de los futuros gobiernos municipales.

La comarca petrolera se transformó estos días en un “hervidero”. La frenética carrera de la campaña proselitista empezó a tomar impulso como hacía tiempo no se advertía por estas localidades.

Tanto Cutral Co como Plaza Huincul votarán para renovar la intendencia y, en un caso nueve bancas y, en el otro siete, en el ámbito legislativo.

Serán 45.411 empadronados, repartidos del siguiente modo: 30.311 cutralquenses y 15.080 huinculenses.

Las dos ciudades lograron concentrar la atención del gobernador electo Rolando Figueroa, que tiene a sus dos candidatos de Comunidad que pelearán con los oficialismos: el del Riosequismo en Cutral Co y el del MPN en Huincul.

Tal es así que a mediados de semana, el propio Figueroa se instaló en la zona para encabezar personalmente la actividad proselitista: reuniones con la militancia, encuentros con referentes de distintos sectores y la recorrida mediática.

Después de muchos años, la fecha prevista para la elección coincide en las dos ciudades. Plaza Huincul, por Carta Orgánica, debe hacer sus comicios antes de los provinciales y las autoridades electan asumen noventa días antes: es decir, en septiembre.

Elecciones 2023 en Cutral Co

Cutral Co no tiene ese requisito y puede convocar a sus ciudadanos a las urnas de manera simultánea con las elecciones nacionales y provinciales. O, ir como en este caso, por fuera de las dos instancias. De hecho, en el 2019 se realizaron en marzo y las autoridades electas asumieron nueve meses después.

En este contexto, las caravanas, caminatas y la publidad ambulante son la postal de los dos lugares. Los carteles y pintadas con los nombres de candidatos y fuerzas políticas inundan las principales calles, pero también llegan a los barrios más alejados del centro.

Cada espacio es esforzó por encontrar la canción más pegadiza para sus postulantes y, los bafles recorren varias horas al día, musicalizando el día de los vecinos con los ritmos más variados.

La existencia del ente ENIM, que administra los millonarios fondos que ingresan a los dos municipios por la explotación del yacimiento gasífero, se convirtió en el tema por excelencia a la hora de opinar y hacer críticas.

Las discusiones sobre si está bien o mal administrado el dinero y si utilizó adecuadamente acapararon la mayor parte de la campaña proselitista hasta ahora.

Cuando este 23 de julio los ciudadanos cutralquenses vayan a las urnas, tendrán para elegir a tres candidatos a la intendencia. El oficialismo presenta a Ramón Rioseco, quien busca volver a ocupar el sillón municipal, en el que ya estuvo desde 2007 y por dos períodos. Esta vez con el frente Todos por Cutral Co, que lleva lista propia y cinco colectoras.

La histórica oposición que encarnaba el Movimiento Popular Neuquino desde que fue desbancado del municipio en 1997, no presenta candidato propio como sucedió en 2011.

Ahora, ese lugar lo ocupa Comunidad, el espacio del gobernador electo que presenta a Rubén “Ojito” García, para la jefatura comunal. Su compañero de fórmula es Omar Pérez, el hombre que renunció a su candidatura de intendente por el MPN, dos días antes del plazo para inscribirse y se sumó a Comunidad. Las colectoras son 12.

La única mujer candidata a la intendencia es Samanta Herrera y la lleva el Frente de Izquierda Unidad e irá junto a Francisco Sánchez. Este espacio político mantiene su perfil y no va con listas espejo.

Hubo un cuarto aspirante: Denis Ferragut de Cumplir. Sin embargo, la conducción provincial no lo autorizaba y llevó la cuestión hasta la justicia electoral provincial que dirimió el conflicto y, finalmente, no le dio la razón al candidato local.

Elecciones 2023 en Plaza Huincul

Plaza Huincul tiene cinco opciones. El emepenista Gustavo Suárez busca su reelección y repite a su compañera de fórmula: Marga Yunes, actual presidenta del Deliberante, más las ocho colectoras.

En la vereda de enfrente está Claudio Larraza (Comunidad), que desde un principio se enlistó con Figueroa, junto a Daniel Vidondo, para el Concejo. Suma 11 colectoras.

El referente del frente de Todos por Huincul es Fernando Doroschenco -edil mandato cumplido- junto a Matías Zurita, que por primera vez experimenta su participación a un cargo electivo. Tiene como única colectora al Frente Social.

Otro de los candidatos es Ariel Muñoz, que representa al Frente de Izquierda Unidad y a Analía Correa, su compañera de fórmula.

Y Daniel Vece es el representante del espacio libertario, que lleva Unidad Popular junto a Fernando Torres.

Los candidatos de Cutral Co

Samanta Herrera

Samanta Herrera candidata a intendente en Cutral Co

Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad

Es profesora de Lengua y Literatura, docente de nivel medio.Tiene 35 años

“Proponemos que gobernemos los trabajadores. Luchamos día a día y somos la única opción que propone una salida a las problemáticas que vivimos en la comarca”, dijo. Apuntan a que los fondos del ente Enim, haya “no solamente a una claridad, sino que los trabajadores decidamos que hacemos con estos fondos que son nuestros”.

Propuestas

“La democratización del ENIM. La claridad no es todo el problema. Podemos tener claridad, pero si no hay un cambio de fondo no será la solución. Que sus directivos sean elegidos por el voto popular directo y el derecho a revocabilidad de los cargos”.

“Planteamos una auditoría pública e independiente del ENIM para que oficie como un fiscal natural”.

“Otra es el pase a planta de los trabajadores que están bajo un trabajo preario, denominado “Plus”, que prestan servicios “por un salario debajo de la línea de la indigencia y que no tienen aportes jubilatorios, obra social. Esto se tiene que regularizar y se tiene que contemplar la antigüedad”.

“Y la creación de un Consejo Autónomo de mujeres y diversidades, que sea un organismo independiente del gobierno, que sean electos por el voto popular, desde 13 años en adelante, con presupuesto propio y ligado a resolver la problemática de la mujer”.

“Es una cuota pendiente a nivel nacional y provincial porque se crearon ministerios y nada cambió, los feminicidios siguen creciendo. Ni los ministerios ni las secretarías de la mujer dan una salida a la problemática”.

Que falta a la ciudad:

“Si no somos capaces de ver las necesidades más sensibles de la comarca, nada va a cambiar. El único interés de los dos candidatos (Rioseco y García) es quién se queda con la caja. De la Mujer no habla, el pase a planta tampoco”.

Aspira a lograr una banca en Deliberante para que sea un “espacio de lucha que esté al servicio de los problemas de los trabajadores”.

Ramón Rioseco

Ramón Rioseco candidato a intendente de Cutral Co

Frente Todos por Cutral Co

Es docente de nivel inicial, fue intendente

“Para que Cutral Co siga creciendo porque arrancamos desde una ciudad abandonada y le estamos dando un estándar muy alto de gestión a la ciudad. Está saneada y tiene un proyecto de crecimiento extraordinario, en función de los recursos que tiene y de la buena administración. Esa es la razón fundamental. También sostener el proyecto político que constuirmos hace más de 20 años”.

Propuestas:

“En el campo de la educación, trabajamos y lo haremos fuertemente con las carreras universitarias, en la infraestrutura deportiva, el desarrollo de parque industriales y energías limpias que van de la mano”.

“Queremos seguir con un desarrollo de infraestructura muy ordenado de la ciudad. Vamos a crecer para el norte, con todos los servicios y dotaremos de buena infraestructura: espacios verdes, iluminación, salas de atención de salud y destacamentos policiales”.

“Las zonas rurales es una propuesta que generá una explosión demográfica de la ciudad. Al pasarlo a la órbita municipal, se constituyen en barrios y a la vez se puede hacer una revisión catastral para ordenarla urbanísticamente, con servicios y eso va a hacer que los vecinos se vayan a vivir para esos lados. Independientemente del crecimiento del norte que estaremos comprándole a YPF 80 hectáreas del yacimiento El Octógono y fortalecer Monte Hermoso, más las colonias 21 de Septiembre, 2 de Abril”.

¿Qué le falta a Cutral Co?

“Está bastante completo, se ha trabajando muy bien y para desarrollar infraestructura y acompañar ese proceso y hay que seguir desarrolando energías limpias para generar inversiones y que se asienten las empresas petroleras y de servicios, esa senda del crecimiento y plantear una gestión moderna, con energías limpias, con el cuidadp del medio ambiente y con inclusion social como lo estamos haciendo con las zonas rurales, para desarrollar los servicios”.

“El ENIM está superavitario de todas las instituciones autárquicas de la provincia es la mejor. El yacimiento El Mangrullo que hoy provee el 30 % de gas al gasoducto Néstor Kirchner, nos lo entregaron porque era un yacimiento marginal. Tenía un pozo de 30 metros cúbicos hace 15 años y hoy tiene 15 millones de metros cúbicos diarios. El objetivo del gobierno provincial es quitarnos El Mangrullo, no toleran que a Cutral Co le vaya bien, quieren quitarnos el yacimiento porque quieren quitarnos la caja que es lo que nos hace autónomos. Ya lo avisé y esto excede el 23, me parece que hay mucho recelo pero la gente de Cutral Co no va a permitir eso”.

Rubén “Ojito” García

Rubén García, candidato a intendente de Cutral Co

Comunidad

Es abogado y docente en nivel medio. Tiene 48 años

“Ser candidato a intendente es ya un compromiso para poder cambiar la realidad de Cutral Co. Es una realidad que hace muchos años viene siendo la misma y, quienes nos gobiernan, desde hace tanto tiempo no la han podido cambiar y solucionar muchos problemas que hoy persisten todavía. Comprometerme con la gente y la ciudad, para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”.

Propuestas:

“La principal es encontrarle solución al tema laboral en Cutral co. Solucionar el tema de los Plus para todos los vecinos que están precarizados, algunos hace más de 20 años y debemos darle una solución inmediata. Trabajaremos el día posterior al que asumamos como gobierno y empezaremos a generar y gestionar con el gobierno provincial, las medidas necesarias para generar empleo genuino”.

“La inseguridad es otro tema. Hay muchos problemas porque tiene que ver con problemas de consumo y de poder transitar, todos los vecinos sufrimos. Trabajaremos en forma sincronizada con el gobierno provincial, con el grupo Genes para abordarlo y darle solución. También conotros actores como referentes barriales, comerciantes y distintos actores de la sociedad”.

“Los recursos del Enim: qué se hace con el dinero, después de tantos años que ingresó y que no se sabe más allá de la obra pública, dónde fue a parar y que tampoco fue creado el ENIM para las obras públicas. Entonces, queremos transparentar esos recursos”.

¿Qué le falta a la ciudad?

“Desde la gobernabilidad le falta más democracia, que la división de poderes funcione porque la suma del poder público está consolidada en el poder ejecutivo. Queremos que se gobierne democráticamente y sea (el poder) distribuido de la manera que corresponde. Generar empleo y auditar la obra pública para saber cómo se hizo mucha y articular con el gobierno provincial, con el sector privado, empresas y gremios, para que se genere puestos genuinos. Y los créditos que se necesiten desde el ENIM, más las viviendas”.

Candidatos por Plaza Huincul

GUSTAVO SUÁREZ

Gustavo Suárez es candidato a la reelección en Plaza Huincul

MPN

Psicólogo Social, actual intendente.Tiene 51 años.

“A partir del año pasado se empezaron a visualizar un montón de proyectos que por motivos de la pandemia y otras cuestiones que no se pudieron realizar, toman impulso. Hicimos 150 cuadras de asfalto en dos años, el que viene y el próximo seguirá creciendo la ciudad. Entendemos que el crecimiento es sostenido y se lleva adelante en conjunto con muchos actores. Esto es un equipo, hay profesionales jóvenes y hace que se tiene que seguir adelante con esas propuestas y los otros dos para culminar con los proyectos como medio ambiente, vivienda y el parque industrial”.

Propuestas:

“Desarrollamos y planteamos el nodo logístico. Vamos a ser el complemento de Vaca Muerta hacia el sur. Trazamos el camino para ese lado, cómo es el desarrollo de ese yacimiento y de El Mangrullo también. Estamos en una zona privilegiada de dos rutas, lo que será el aeropuerto de cargas, el ferrocarril”.

“Uno de los ejes importantes es desarrollar fuertemente el aeropuerto de cargas. Ese es el camiono y el crecimiento de la ciudad”.

“El ENIm es un instrumento que hay que saberlo utilizar. Nosotros impulsamos a los microemprendedores, es un mercado interno de la ciudad para desarrollar. Impulsar los créditos que existen para profesionales, taxistas, emprendedores. Hoy hay que profundizar el parque industrial y hay muchos empresarios que confían en la gestión”.

¿Qué le falta a Plaza Huincul?

“Le falta tiempo para concretar los proyectos. A pesar de que nos postergó la pandemia, está mucho más ordenada, crece a un ritmo sostenido y eso es lo importante. Este crecimiento en infraestructura deportiva lo estamos haciendo, en convenios con las universidades públicas y privadas. El fuerte desarrollo para viviendas y trabajo, por sobre todas las cosas”.

Claudio Larraza

Claudio Larraza candidato a intendente de Plaza Huincul

Comunidad

Plaza Huincul

Es representante técnico de una empresa petrolera. Tengo 49 años.

“Siento una necesidad como ciudadano de involucrarme en la localidad donde nacieron mis hijos, tengo mi familia y sobre todas las cosas tengo un gran sentido de mirada social. Quiero devolverle lo mucho que me dio esta ciudad con mi trabajo y el de un gran equipo que conformamos Comunidad. Además, tengo la convicción, la energía y la edad justa para devolverle lo mucho que me dio”.

Propuestas:

“Tenemos la necesidad de realizar los servicios básicos fundamentales insatisfechos que existen en diferentes barrios de Plaza Huincul. Esto es: llegar con el agua, la red cloacal y el servicio de gas.

La vivienda es un tema crucial. En cuanto a la seguridad es una gran preocupación la que tenemos y por eso decidimos -de llegar al gobierno- crear la secretaría de Seguridad Municipal. A la vez tenemos graves problemas ambientales que tenemos que atacar: el basurero a cielo abierto, el zanjón, que no es un tema menor. Un plan de asfalto es el que llevaremos adelante y no dejaremos de lado la educación. Tenemos que hacer un gran plan de becas que diseñaremos junto al gobierno provincial para que todos tengan acceso al estudio. Son ejes fundamentales para destacar”.

¿Qué le falta a Plaza Huincul?

“Le falta ubicarla en el lugar que se merece, teniendo en cuenta los ingresos que percibe. Tener la posibilidad de radicar empresas y que sintamos que es una ciudad pujante”.

“Le falta transparencia, ordenar y trabajar para el vecino en lo concerniente a la calidad de vida de la ciudad como el estado de las calles, los servicios, las plazas”.

“En cuanto al ENIM tenemos la posibilidad de ese organismo y hace que sea un municipio económicamente con muchas posibilidades de crecimiento. La mejor manera de volcar esos recursos es que les llegue definitivamente a la gente y con mucha transparencia”.

Fernando Doroschenco

Fernando Doroschenco candidato a intendente de Plaza Huincul

Alianza Unidos por Plaza Huincul

Farmacéutico, concejal mandato cumplido. Tiene 48 años.

“Luego de haber sido concejal en 2015-2019 noté que era indispensable, más que nunca, involucrarse para poder cambiar la historia. Estuve ajeno a la política, pero surgió la necesidad y urgencia de volver con la misma premisa. Ahora, después de ocho años, se repite la frase en mi cabeza, hay que involucrarse, es el momento, nos pusimos de acuerdo y es un desafío muy grande, porque hay que conformar un grupo de trabajo y fortalecer el espacio en Plaza Huincul”.

Propuestas:

“Están relacionadas con la infraestructura en cuanto a agua, red cloacal y gas. Después hay que hacer un fuerte trabajo de inversión en educación y deportes. Son los pilares fundamentales junto a salud”.

“El del agua planteamos la solución de un anillo de tres reservorios en las zonas más altas para acopiar agua desde ahí mejorar la distribución interna. La posibilidad de entablar relación con provincia y hacer una planta potabilizadora municipal desde el caño que viene desde el ducto Los Barreales para mejorar el abastecimiento de agua en los reservorios. Tenemos serios problemas y queremos trabajar en los reservorios internos y ayudar al EPAS con una planta potabilizadora”.

“En cuanto a educación creemos que con fondos municipales se pueden hacer las obras para que las clases comiencen y no se pierdan días de clases en las escuelas”.

“En cuanto al ENIM, la fuente de trabajo genuina estará en respaldar a los emprendedores. Ayudar a los productores agrícolas y ganaderos, con un fuerte apoyo no es posible y ponerlo al servicio de los emprendedores”

¿Qué le falta a Plaza Huincul?

“Agua y gas es lo fundamental. Lo estamos sintiendo al gas con más fuerza, por las bajas temperaturas. En esos dos servicios tendremos que trabajar para llegar a los nuevos loteos o barrios. Es la única manera que se pueda garantizar que todos tengan el gas, se necesitan nuevas obras en conjunto entre los dos municipios. De lo contrario, no será posible. Lo mismo con el agua, es imperioso hacer obras para llegar hasta todas las casas de los vecinos”.

Ariel Muñoz

Ariel Muñoz es candidato a intendente de Plaza Huincul

Frente de Izquierda Unidad

Docente en nivel medio y en especial, 34 años

“Una de las tantas razones que llevamos adelante para postularnos es poder plantear las reivindicaciones que levanta nuestro programa que tiene que ver con las viviendas populares, el pase a planta de los trabajadores precarizados, que están bajo la figura de decreto y la democratización del ENIM. Son los troncales. La creación de un banco de tierras para facilitar el acceso a la tierra y ligo a un plan de viviendas populares”.

“Estas propuestas atienden la necesidad de un porcentaje muy importante de la población queremos que se concrete porque tras dos décadas de gobierno la necesidad sigue estando. La población crece y no son atendidas esas demandas”.

“El pase a planta de los trabajadores precarizados al municipio. Hay algunos datos que no son de fácil acceso, pero nos interesa que no existan. Cobran salarios de miseria y algunos de 10 mil pesos y hace 14 años que están”.

“Crear un banco de tierras ligado a un plan de viviendas populares. El acceso a la tierra es muy dificultoso. Nosotros pensamos en la cerámica Cersinpat que tiene que ser los proveedores privilegiados, donde la cuota no exceda el ingreso familiar para que puedan pagar”.

“La democratización del ENIM. Venimos viendo que no se queda reflejado ni en la reconversión productiva ni en beneficio del pueblo. Está para un sector muy pequeño de la sociedad y de empresarios que toman créditos y no los pagan”.

¿Qué le falta a la ciudad?

“A Plaza Huincul le falta una reorientación social de los recursos que ingresan. Tiene un ingreso anual per cápita muy interesante y el disponible en el ENIM para el municipio. Vemos que la ciudad no avanza en materia de urbanización de barrios, hoy en día no puede ser que haya gente que se calefaccione con leña. La conducción tiene que tener una reorganizaión en beneficio de la población. La urbanización de todos los barrios porque hay algunos que son nuevos y no se termina de urbanizar. La reactivación del parque industrial que es un cementerio de empresas cerradas”.

DANIEL VECE

Daniel Vece es candidato a intendente en Plaza Huincul

Unidad Popular

Abogado y es docente de enseñanza media. Tiene 37 años

“Hoy me toca ser la cara visible, pero somos un grupo de vecinos que todos tenemos trabajos particulares, profesión u oficio y ninguno vivió antes de un cargo electivo. Si bien participé en las anteriores elecciones a primer concejal estaba en Juntos por el Cambio, fui afiliado al PRO y no me pareció el rumbo que tomó detrás de Rolando Figueroa. Me desafilié y empecé a trabajar en el espacio libertario. Soy de los tantos vecinos convencidos de no quedarse en la queja, sino que justamente los que nos gobiernan se siguen pasando la posta porque los vecinos comunes y corrientes no nos involucramos, no participamos, ni ocupamos espacios. Por eso decidimos empezar a trabajar para mejorar Plaza Huincul”.

Propuestas:

“La columna vertebral de nuestra propuesta es el trabajo y la transparencia. Se puede ver la realidad del municipio, que hay cargos que se ocupan por personas que no son idóneas, sino por ser parientes, punteras o amiguismo”.

“Defenderemos el ENIM para que no se nos quite el logro de los (finales) del ’90 con los cortes de ruta. Y la correcta administración del ente para que se cumpla el eslogan que es la reconversión productiva porque en veinte años no se ha cumplido. Hoy es la caja de los distintos de los municipios para hacer campaña, pagar sueldos y que no tienen el destino para el que originalmente se creó el ente”.

“Las obras públicas son fundamentales. Hay vecinos que se calefaccionan con leñas y en una ciudad con los recursos que tiene y en una provincia asentada en petróleo y gas, es inconcebible. No se ha querido dar la calidad de vida que se merece a los vecinos. En cuanto a la educación, todas las escuelas se caen a pedazos por falta de mantenimiento. Al margen que es incumbencia de provincia, hemos tenido intendentes que fueron de la misma línea del gobernador y no se hizo nada”.

¿Qué le falta a Plaza Huincul?

“Honestidad, transparencia, gestión y administrar correctamente los fondos, porque plata hay. El problema es que se gasta en otra cosa y no en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Teniendo los recursos para ser mejores, eso es lo más importante.