Elecciones 2023 en Río Negro: las propuestas y los cruces entre los candidatos a gobernador

Un Estado “caro, grande e ineficiente”, como planteó Alberto Weretilneck. Un Estado que debe dejar de ser la primera opción laboral para los jóvenes rionegrinos, como enfatizó Ariel Rivero. Un Estado amenazado por “cuatro vivillos que quieren privatizar la salud, la educación y la seguridad”, como sostuvo Gustavo Casas. ¿O un Estado que concentre más responsabilidades, para garantizar un acceso igualitario a servicios o viviendas, como marcaron los candidatos de la izquierda? Esa disparidad de miradas permitió conocer el debate del jueves por la noche, en la previa de las elecciones provinciales de este domingo en Río Negro.

Ocho de los nueve postulantes a la Gobernación confluyeron en Bariloche, para exponer durante algo más de dos horas sus puntos de vista sobre el pasado, presente y futuro del territorio que pretenden dirigir desde el próximo 10 de diciembre.

La convocatoria fue realizada por Canal 6, logrando la asistencia de Weretilneck (Juntos Somos Río Negro / Nos Une Río Negro / UCR), Rivero (Primero Río Negro), Casas (Unidad para la Victoria), Silvia Horne (Vamos con Todos), Aurelio Vázquez (MAS), Rafael Zamaro (Frente Somos Unidad Popular y Social), Gabriel Musa (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad) y Gabriel Di Tullio (PPR).

El único ausente fue Aníbal Tortoriello, de Cambia Río Negro, quien explicó ayer por qué no participó, en una entrevista con RÍO NEGRO en la que también expuso su mirada sobre los desafíos y proyectos para la administración del Estado provincial.

Dentro de ese análisis, durante el debate fue central también el vínculo con los trabajadores de Salud, de Educación y de Seguridad, sectores que llegaron a la etapa de campaña en conflicto con el gobierno.

La relación con el sector privado fue otro aspecto importante de las exposiciones, con un abanico amplio de opiniones sobre las políticas impositivas, la generación de condiciones para aumentar la demanda laboral y la relación del Estado con los operadores del sector hidrocarburífero.

El debate tuvo sus momentos de mayor tensión cuando los candidatos hicieron referencias directas sobre otro competidor, siendo Weretilneck quien se llevó la mayoría de las críticas. Horne lo acusó de montar la “operación de prensa” en la que se difundió que organizaciones cercanas al Movimiento Evita y a su familia recibieron casi 100 millones de pesos desde el 2021 de parte del Estado nacional; Vázquez dijo que “es el responsable directo de lo que están sufriendo miles de trabajadores en la provincia” y Musa habló del “mal negocio” que hizo con el Plan Castello.

El senador tomó con calma esas expresiones, sonrió varias veces cuando lo mencionaban y de esa manera el evento culminó en orden, con respetuosos saludos entre todos luego de salir del aire.

Las propuestas de los candidatos a gobernador

Aurelio Vázquez – Movimiento al Socialismo

El extitular de la Unter dijo que su primera ley a impulsar será para el pago de la zona del 40% para todos los trabajadores de la provincia. Y la segunda medida será “un profundo plan de viviendas y servicios públicos, que no se lleva adelante desde 1996”.

Calificó como “circo político” la convocatoria a votar ocho meses antes del traspaso del mando. “Esto no tiene que ver con las necesidades del pueblo”, aseguró.

Cuestionó a la mayoría de sus rivales, porque “son los que viven de la teta del Estado” desde hace años y “son los responsables de la grave crisis económica y social que viven miles de rionegrinos”.

Además de afirmar que Weretilneck “es el responsable de lo que están sufriendo miles de trabajadores”, planteó que “sería bueno que el exgobernador se ponga de acuerdo con la gobernadora sobre el Plan Castello”, ya que ella dice que no se puede pagar y el senador dijo lo contrario.

Ariel Rivero – Primero Río Negro

“Al Estado hay que despoblarlo, pero no por echar gente, sino que el que busca trabajo lo encuentre en el sector privado”, dijo el jefe comunal de Campo Grande y representante de Javier Milei en la provincia.

Aseguró que “hemos perdido la batalla de Vaca Muerta con Neuquén”, pero asumió el desafío de potenciar el desarrollo de la provincia a partir de los recursos energéticos que tiene Río Negro.

Fue más crítico con la gestión de Arabela Carreras que con Weretilneck. “Necesitamos ministros fuertes”, sostuvo antes de prometer que “en mi gobierno, no me van a cortar una ruta, porque voy a ir a dialogar, a consensuar”.

“Tenemos que recuperar la identidad y eso se hace trabajando todos los días. El camino del orden y el progreso. Hacer que nuestros hijos sean mejores que nosotros”, arengó. Para el sector público, prometió “igualar los sueldos estatales con las provincias que tienen un 35% más”.

Rafael Zamaro – Frente Somos Unidad Popular y Social

El exsacerdote afirmó que la Unidad Popular “se propone acompañar a la gente”, porque “el 17 de abril volvemos a la escuela, al hospital”.

“No venimos viviendo de la política, ocupando diversos cargos desde hace años”, enfatizó.

Se mostró como representante “de la gente de a pie” y dijo que “hacia ellos van nuestras propuestas”. En ese sentido, ironizó al resaltar que “en Río Negro es más fácil ganar el juego de los ocho escalones que conseguir turno en un hospital”.

Fue enfático en la defensa de los recursos naturales. “¿No será hora de preguntarse quién tiene la tierra en Río Negro y cómo hizo para conseguirla?”, planteó. Luego avanzó y dijo que “el nervio de la muela es la distribución de la riqueza” y “si dejamos que la riqueza se la sigan llevando cuatro vivos va a ser muy difícil mantener el trabajo, estudiar”.

“Debemos tomar posturas firmes, echar a Lewis de nuestras tierras”, concluyó.

Gabriel Musa – Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad

Con 39 años, el exconcejal de Godoy es uno de los candidatos más jóvenes. En el debate dijo que “economía, trabajo y ambiente” son centrales para la propuesta del FIT.

Habló de la necesidad de terminar con la “economía especulativa” y sobre ese terreno, consideró que la deuda provincial “es un saqueo”.

Ante eso, propuso la creación de un banco provincial “para parar la sangría”.

También prometió el 40% de zona desfavorable “para todos los trabajadores”.

“No a la entrega del Golfo San Matías. No podemos permitir que se lleven el petróleo, el gas,

El extractivismo no va”, afirmó cuando abordó la materia ambiental.

También alentó la centralización de los sistemas de salud y educación. “Todo bajo órbita del Estado”, anticipó. Habló de un convenio en Salud por seis horas, “para que dejen los dobles y triples turnos” y sobre el transporte prometió “terminar con el monopolio”.

Gabriel Di Tullio – PPR

“Hay que sacar de la zona de confort a esta gente que pretende perpetuarse en el poder”, sostuvo el empresario barilochense.

En el debate dijo que “tenemos una provincia devastada” y marcó la contradicción de quienes hablaron de irrigar el Valle “cuando la mitad de las chacras están abandonadas”.

“Parece que todo es una gran fiesta. Una fiesta de una gran alianza que nos va a llevar a más de lo que estamos viviendo.

Si no hacemos un gran acuerdo, pero productivo, no tenemos futuro”, aseguró.

Con la idea de potenciar la generación de empleo a partir del sector privado, describió que hoy “los pueblos son cautivos del Estado” y que “las economías regionales no pueden crecer si no hay grandes inversiones en infraestructura”.

Luego de que Weretilneck hablara del vínculo fuerte construido con Bariloche, dijo no recordar la ayuda provincial en la crisis de las cenizas.

Gustavo Casas – Unidad para la Victoria

El delegado de Vialidad Nacional en la provincia insistió en su idea de impulsar una “revolución” en Río Negro, con un eje central: “Trabajo, trabajo y trabajo”.

“Es inmoral no aprovechar los recursos que tenemos”, anticipando que pondrá en valor la tierra para la producción de alimentos.

Esa idea fue conectada con el plan de un nuevo esquema impositivo, porque “no podemos acosar a los trabajadores, a los productores”.

“Queremos 5.000 pymes nuevas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo el paisaje, porque hoy aprovechamos el 15% de la tierra”, sostuvo.

También prometió políticas destinadas a captar inversiones privadas. “Vamos a traer el recurso económico para que se radique”, dijo.

De todas maneras, advirtió que hay un vaciamiento de la salud, la educación y la seguridad, impulsado por los “vivillos” que buscan la privatización de esos sistemas.

Silvia Horne – Vamos con Todos

La exdiputada -única mujer que disputa la Gobernación- se presentó en el debate como “una trabajadora”, militante del peronismo, que “defiendo al gobierno nacional en el debe y en el haber”. “Me hago cargo de la inflación que no podemos controlar”, dijo.

Estuvo entre quienes más criticaron a Weretilneck, marcando una contradicción en su discurso de “diálogo y consensos”.

“Nunca intentó una vía de diálogo. No se pueden imponer políticas que no se construyen participativamente. Hay una acumulación de errores que ha derivado en esta situación salarial de todos los estatales”, remarcó.

“Estamos ante la posibilidad de cambiar. Weretilneck dice que cambia pero tiene de candidatos a todos los ministros del actual gobierno”, fue otro de los ejemplos que dio.

Dijo que su primera política de salud “será tener agua en todas las casas”.

Alberto Weretilneck – JSRN-UCR-Nos Une RN

El senador no mencionó en ningún momento del debate a la gobernadora, Arabela Carreras, pero ratificó su mirada crítica sobre el presente de Río Negro. “Estamos en un momento de quiebre de nuestra provincia”, dijo.

Insistió en que “el cambio debe ser el diálogo” y dentro de esas transformaciones, opinó que “debemos modificar nuestro sistema educativo, para garantizar a los miles de jóvenes de tener un futuro”, “debemos discutir un sistema de salud nuevo” y “tenemos que discutir una política de acceso al suelo y a la vivienda.

“La provincia genera su empleo, su riqueza, su trabajo desde el emprendimiento del sector privado”, sostuvo antes de afirmar que “tenemos un Estado grande, caro e ineficiente” y ese “es el gran debate que viene”.

“No lo puede hacer solo un gobernador. Es una definición entre todos del Río Negro del futuro”, putualizó.

Tortoriello: por qué no fue y su «coincidencia» con Weretilneck

Aníbal Tortoriello no fue al debate en Bariloche “porque teníamos un programa de campaña acotado, con compromisos ya asumidos en Cipolletti”, pero también porque “no tengo nada que discutir con Weretilneck”.

“Weretilnek ya lleva casi 12 años con su partido en el gobierno y ha demostrado su total fracaso, con la Provincia quebrada, sin obras, con faltantes de agua, cloacas y gas, sin presupuesto para salud, educación y seguridad. Entonces ¿qué tengo que debatir con ese hombre?”, dijo ayer a este diario el candidato de Cambia Río Negro.

Sobre sus propuestas, dijo que coincidía 100% con lo planteado por Weretilneck sobre el Estado “caro, grande e ineficiente”, pero advirtió que la gran diferencia es que esas características fueron profundizadas por JSRN.

“Es bueno que describa su Estado, de lo que es autor. Dice la verdad. Ha demostrado que no sólo no pudo hacerlo eficiente, sino que agravó las cosas. Por eso vamos a reestructurar la deuda pública y bajar el gasto público, eliminando lo superfluo que genera la política”, finalizó.

