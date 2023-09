Elecciones 2023: Libres del Sur no apoyará a Sergio Massa, pero sí a Pablo Todero en Neuquén

El partido Libres del Sur anunció este miércoles que apoyará la candidatura de Pablo Todero de Unión por la Patria para diputado nacional por Neuquén, luego de que decidiera bajar su lista para las elecciones generales del 22 de octubre. Se trata de una estrategia exclusivamente local, ya que el espacio político que había llevado de precandidato a presidente a Jesús Escobar no hará lo mismo con Sergio Massa. «Llamamos a no votar a Milei, a no votar a Bullrich, o sea no votar a la derecha», fue la explicación de la referente Mercedes Lamarca.

«Queremos que Pablo Todero sea diputado, que no sean ni Francisco Sánchez ni Nadia Márquez”, dijo la dirigente en una conferencia de prensa que compartió hoy junto al candidato a diputado nacional de Unión por la Patria y la ex candidata de Libres del Sur, Gladys Aballay.

«Con Pablo compartimos una mirada común sobre las necesidades de Neuquén y también conocemos lo retrógrado de las ideas de los representantes de Bullrich y Milei en nuestra provincia”, señaló Lamarca y convocó «a la ciudadanía neuquina a no retroceder en los derechos conquistados».

«Les pedimos que voten a Pablo Todero y que no voten a Francisco Sánchez, que no voten a Nadia Márquez, que tienen y representan ideas retrógradas que hace 20 años los neuquinos y neuquinas dejamos atrás», planteó.

Por su parte, Todero aseguró que «con Libres del Sur coincidimos en que defender a la patria es defender el trabajo y la construcción de un proyecto de país más justo y federal. Nosotros no hablamos de ajuste, sino que hablamos de desarrollo con equidad, industrialización, generación de trabajo y garantizar la salud y educación públicas».

Aseguró que tienen «la responsabilidad y el compromiso de impulsar la unidad de los argentinos y argentinas, no queremos el sálvese quien pueda» y resaltó la necesidad de que «todos los sectores dejemos atrás las diferencias para defender los derechos conquistados y la Constitución Nacional».

Libres del Sur no tendrá boleta propia

Libres del Sur no obtuvo el piso mínimo del 1,5% de los votos válidos en las PASO de agosto para poder llevar a Jesús Escobar de candidato a presidente, pero sí había superado el porcentaje en Neuquén para la lista de diputados nacionales que encabezaba Gladys Aballay. Al cierre del plazo de presentación en la justicia federal, resolvieron bajarla como estrategia para «aportar a derrotar a la derecha»

Aballay destacó hoy: «tenemos el compromiso de Pablo de que va luchar por mejorar desde el Congreso los derechos de los que menos tienen. Y vamos a pelear para que los poderosos de acá y de afuera de la mano de Milei o de Bullrich no saqueen Vaca Muerta».

Desde Libres del Sur aclararon que este apoyo a la candidatura de Todero es local. «Llamamos a no votar a Milei, a no votar a Bullrich, o sea no votar a la derecha. Proponemos que el elector vote a cualquiera de los otros tres candidatos, Massa, Schiaretti o Bregman», definió Lamarca.