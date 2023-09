Dos partidos bajaron sus listas de diputados en Neuquén para derrotar a Milei y a Bullrich

Los espacios políticos Libres del Sur y el Partido Socialista anunciaron que retiraron sus listas a diputados nacionales y Parlasur. La decisión conjunta tiene como argumento unir fuerzas para «aportar a derrotar a la derecha en las próximas elecciones generales.

Así lo confirmaron el presidente de Libres del Sur, Jesús Escobar y el secretario general del Partido Socialista, Martín Villian. «Hemos decidido retirar nuestra lista Ojalá la Tierra” informaron el sábado en un comunicado oficial los referentes.

Por esta decisión, la lista que encabezaba Gladys Aballay, como candidata a diputada nacional, Martín Villian, candidato a diputado y Elda Zalazar, candidata a parlamentaria regional del Mercosur, no competirá en las elecciones generales a desarrollarse en octubre.

Los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que dieron como el candidato más votado a Javier Milei (La Libertad Avanza) a nivel nacional, fueron los que motivaron la estrategia política.

“Tal como han quedado los guarismos luego de los escrutinios generales nos convocan a la responsabilidad de no dispersar el voto de los espacios que tienen posibilidades concretas de ganarle a las opciones de la derecha”, argumentó Jesús Escobar.

Escobar insistió en el mensaje que dio ni bien se conoció el escrutinio de las PASO, instancias en las que participó como precandidato a Presidente: «Les pedimos a los neuquinos que no voten a Milei, que no voten a Bullrich, en definitiva, que no voten a la derecha”.

El Partido Socialista, por medio de Martín Villian, expuso que la propuesta al electorado provincial es que «no voten a los candidatos locales de dichos espacios (que lideran Milei y Patricia Bullrich) pues representan ideas retrogradas y tienen un programa de claro recorte de derechos para las mayorías populares y también para las minorías”.