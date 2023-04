Elecciones 2023: Maletti propone crear las 500 licencias de taxis para mujeres que Gaido «no se animó a hacer»

La candidata a intendenta por Libres del Sur, Cecilia Maletti, y la candidata a concejala Gladys Aballay quieren continuar la iniciativa de «taxi rosa» que terminó trabada en el Concejo Deliberante, tras la presión de los taxistas en Neuquén. La edil y aspirante a jefa comunal aseguró que, si bien es una porpuesta que se «subetima», se trata de un proyecto «concreto y palpable» que viene a solucionar el acceso al trabajo de un sector postergado y, además, atiende a la seguridad.

Durante una visita al estudio de RÍO NEGRO RADIO, las candidatas propusieron la creación de 500 licencias de taxi para mujeres, «para viajar sin miedo» y «hacer lo que el actual intendente no se animó a hacer». Maletti tiene la «firme convicción de generar esos 500 puestos de trabajo y dar seguridad a padres y madres que tienen la necesidad de que sus hijos usen otro medio de transporte, que no sea el propio». Por su parte, Aballay aseguró: “Todos los proyectos que impulsamos, hasta que no salen no nos quedamos tranquilas. Si Cecilia llega a la intendencia y yo al concejo Deliberante vamos a trabajar en cada necesidad de los vecinos».

Maletti pretenden terminar con un «Neuquén desigual de dos pisos donde los que se benefician y los que se perjudican son siempre los mismos sectores». Sostuvo que no es acepatable que hacia el oeste haya familias sin acceso al gas. «Esa tiene que ser la preocupación del gobernador y del intendente. Hay que incorporar a la traza urbana a los barrios postergados», señaló. El plan «Dale gas», impulsado por ella en el deliberante y destacado por el mismo intendente Mariano Gaido, «podría haberse abordado con más fuerza» para resolver a fondo esta problemática. Para la candidata, esos son los proyectos a los que hay que atender con urgencia, no como el de las «masetas» que «no le cambió la vida a nadie, salvo al que las vendió”.

En cuanto a la solución habitacional, pidió «dejar de especular con la vivienda ociosa en el centro de Neuquén» y planificar un «crecimiento extensivo hacia la meseta, pero con una visión integral que hoy la ciudad no tiene». A modo de ejemplo, indicó que se aprobó un nuevo parque industrial, sin tener en cuenta que cerca hay barrio no regularizado. Sobre el transporte, tanto Maletti como Aballay reprocharon el aumento del colectivo que se hizo «a espalda de la gente» y quieren más tiempo para emitir una valoración, ya que «a comparación de los cuatros años anteriores cualquier cosa en mejor».

Escuchá a las candidatas de Libres del Sur, Cecilia Maletti y Glady Aballay, en RÍO NEGRO RADIO.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.