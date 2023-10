Elecciones 2023: una mujer de 83 años fue a votar en Roca y no pudo, ¿qué pasó?

En Roca, durante las elecciones, se produjo un incidente que generó la indignación de una mujer. Todo sucedió cuando una señora de 83 años se dirigió a un colegio en Barrio Norte y no pudo ejercer su derecho al voto. En la Escuela 169, ubicada sobre calle Chacabuco y Alfredo Palacios, la electora comentó en RÍO NEGRO RADIO, que se encontró con la sorpresa de que su apellido había sido asignado a otra escuela, la Quinta 25, ubicada a unos 10 kilómetros de distancia.

La señora, visiblemente molesta, expresó su descontento: «Toda mi vida voté aquí, incluso en las PASO. Hoy me levanté temprano porque tenía ganas de votar, porque es mi derecho y todavía estoy en condiciones de hacerlo«, dijo.

Además, la mujer completó argumentando que llegó y no figuraba en la lista. «Me dicen que tengo que hacer 10 kilómetros hasta la otra escuela. No puedo hacerlo, no tengo cómo llegar», aseguró.

La mujer también señaló que la delegada no le proporcionó la información necesaria para apelar ante la junta electoral. Consideró que la situación es injusta y le ha causado frustración.

Escuchá la entrevista en RÍO NEGRO RADIO

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).