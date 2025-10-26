Elecciones 2025: en Río Colorado, se vota con normalidad aunque con baja participación durante la mañana

La jornada electoral en Río Colorado arrancó con normalidad este domingo aunque todavía con baja participación durante la mañana.

Según un repaso por las principales escuelas de la ciudad, el acto eleccionario se estaba desarrollando sin grande inconvenientes.

El uso de la boleta única fue una práctica que aceleró los tiempos y en general no hubo grandes inconvenientes ni demoras.

Según los datos recogidos hasta poco antes del mediodía, en Río Colorado había votado cerca del 25% del padrón habilitado.

La baja participación es un factor que todo el arco político preveía, de todas maneras quedan varias horas para que los ciudadanos emitan su voto.