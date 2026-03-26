Es oficial: el COI excluyó a atletas trans de la categoría femenina para Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI), a través de su presidenta, Kirsty Coventry, anunció que las atletas transgénero no podrán competir en la categoría femenina en los Juegos Olímpicos. La nueva normativa comenzará a regir en Los Ángeles 2028.

La medida establece que la elegibilidad en la categoría femenina estará determinada por criterios genéticos, específicamente por la presencia o ausencia del gen SRY, un marcador asociado al desarrollo sexual masculino.

Según detalló el organismo, las deportistas deberán someterse a un test para detectar este gen, que podrá realizarse mediante saliva, hisopado bucal o sangre. En caso de que el resultado sea negativo, la atleta será considerada elegible de manera permanente para competir en la categoría femenina. El examen deberá realizarse una sola vez en la carrera deportiva, salvo situaciones excepcionales.

Por el contrario, aquellas deportistas que presenten resultado positivo en la prueba no podrán competir en la categoría femenina en competencias organizadas por el COI, con excepciones limitadas a condiciones médicas poco frecuentes, como el Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (SICA), siempre que no exista ventaja competitiva vinculada a la testosterona.

El COI aclaró que la normativa no tendrá carácter retroactivo y no afectará al deporte recreativo o de base. Además, las atletas que no cumplan con los nuevos requisitos podrán participar en categorías masculinas, mixtas o abiertas.

En su argumentación, el organismo sostuvo que la decisión se basa en evidencia científica y en recomendaciones de expertos, con el objetivo de garantizar la “equidad, la seguridad y la integridad” en la competencia femenina. «Como exdeportista, creo firmemente en el derecho de todos los atletas a competir en condiciones justas», expresó Coventry.

La dirigente también remarcó que, en el alto rendimiento, diferencias mínimas pueden ser determinantes y que permitir la participación de atletas con desarrollo masculino en la categoría femenina podría afectar esos principios. No obstante, subrayó que la política busca equilibrar inclusión y justicia, y que todos los deportistas deberán ser tratados con respeto y dignidad.

Finalmente, el COI indicó que esta nueva regulación responde a un mandato específico de proteger la categoría femenina dentro del programa olímpico, en línea con los objetivos de igualdad de oportunidades y desarrollo del deporte a nivel global.