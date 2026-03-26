Ley de tierras rurales: el Gobierno busca liberar la compra de campos por extranjeros y envía un paquete de reformas al Congreso

Buscan eliminar límites a la compra de campos en Argentina por parte de extranjeros. Foto: archivo Alejandro Carnevale.

El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un paquete de reformas legislativas con impacto directo en el sector agropecuario, entre las que se destaca la modificación de la Ley de Tierras Rurales para permitir la compra de campos por parte de extranjeros.

El encargado de comunicar la medida fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Según explicó, el objetivo es eliminar las restricciones vigentes y facilitar el ingreso de inversiones internacionales.

“Hoy, los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión”, sostuvo el funcionario. En esa línea, remarcó que sectores como el agro, la minería y el petróleo requieren grandes extensiones de tierra para desarrollarse.

Ley de tierras: cambios, antecedentes y debate judicial

La normativa vigente, sancionada en 2011 durante el kirchnerismo, estableció un límite del 15% a la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras, además de restricciones por persona y por zona.

Si bien el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 impulsado por Javier Milei avanzó en su derogación, la aplicación quedó frenada por una medida judicial. En particular, la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo que anulaba la ley, tras una presentación del Cecim La Plata, y el caso permanece a la espera de definición por parte de la Corte Suprema.

En este contexto, el Gobierno busca ahora avanzar por la vía legislativa para levantar definitivamente las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Un paquete más amplio: desalojos, expropiaciones y ambiente

La modificación de la ley de tierras forma parte de un conjunto de al menos diez proyectos orientados, según el Ejecutivo, a reforzar el derecho de propiedad.

Entre las principales iniciativas se incluyen:

Ley de Desalojo: propone un procedimiento sumarísimo para desalojar ocupaciones ilegales en menos de cinco días.

propone un procedimiento sumarísimo para desalojar ocupaciones ilegales en menos de cinco días. Ley de Expropiaciones: busca restringir su aplicación a casos excepcionales y mejorar las compensaciones a los propietarios.

busca restringir su aplicación a casos excepcionales y mejorar las compensaciones a los propietarios. Ley de Fuegos: plantea revisar el alcance actual, especialmente en lo que respecta a tierras productivas afectadas por incendios.

«Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!», aseguró hoy la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en una foto publicada en redes sociales este jueves en la que se la puede ver junto a Adorni.

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