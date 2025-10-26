Elecciones 2025 | El presidente Javier Milei votó acompañado de Karina Milei y un gran operativo de seguridad

El presidente Javier Milei emitió su voto en Buenos Aires para estas elecciones 2025 acompañado de un gran operativo y junto a su hermana, Karina Milei. En las afueras del edificio lo esperaron simpatizantes del partido. El mandatario ingresó por una puerta lateral y no se permitió el ingreso de la prensa.

Javier Milei llegó a votar acompañado de su hermana y un gran operativo de seguridad a una sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Almagro. En las afueras del edificio, decenas de simpatizantes al oficialismo mostraron su apoyo.

El Presidente bajó de la camioneta negra que lo transportó hasta el lugar y saludó a la gente que estaba en la calle esperándolo.

Tras su voto, Milei se acercó a militantes de La Libertad Avanza y vecinos que estaban en el lugar. No tuvo diálogo con la prensa.

Elecciones 2025: Diego Santilli dijo que fue “una campaña difícil” y pidió que la gente vaya a votar

Tras emitir su voto en la localidad de Tigre, Santilli explicó las complicaciones que enfrentó. “Ha sido una campaña difícil, corta para mí, 18 días. Difícil», reiteró. El dirigente del PRO debió asumir la candidatura principal apenas 18 días antes de los comicios, tras la renuncia de José Luis Espert.

La salida de Espert se produjo luego del escándalo que lo vincula a supuestos aportes de campaña del empresario Federico “Fred” Machado, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico y estafa.

«Pero he puesto toda la actitud, toda la garra, y de eso se trata», afirmó Santilli esta mañana.

El candidato insistió en la importancia de la participación ciudadana: “Lo más importante es que la gente venga a votar, porque tiene la oportunidad hoy de elegir”.

Finalmente, Santilli aseguró que su expectativa está puesta “en descontar la distancia” que el peronismo obtuvo en las elecciones legislativas provinciales del pasado 7 de septiembre. En esa instancia, el oficialismo provincial logró un triunfo con cerca de 15 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza.