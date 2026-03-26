Instituciones de Neuquén piden condonaciones de deudas en el Deliberante

El oficialismo y la oposición analizan las condiciones por las cuales se accederá a la condonación y eximición de deudas (foto Florencia Salto)

El Deliberante inició la discusión en comisión sobre la condonación de deudas a algunas instituciones, entre ellas CALF y la obra social de la UNCO (Sosunc), en concepto de licencias comerciales impagas en los últimos años.

Según explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, José Luis Artaza, hay consenso con el oficialismo de acceder a la petición, aunque se analizan los criterios de los beneficios para ambas instituciones. Tendrán que tributar por algunas de las actividades que llevan a cabo, dijo el concejal de Fuerza Libertaria.

«Tenemos definido que se condone el pago de licencias por las actividades vinculadas a energía, aunque otras como sepelios y unidades como Calfibra, continuarán gravadas», sostuvo el concejal. Agregó que se perdonarán deudas hacia atrás por un periodo de unos diez años y se eximirá hacia adelante el pago de licencias. Es parte del consenso político en dialogo con el oficialismo.

Agregó que el conocimiento de la situación de morosidad surgió a partir de que la municipalidad de Neuquén, que en el caso de CALF, los intimó a que presentaran las declaraciones juradas. Sobre esa base, se determina las tasas comerciales por la apertura de locales, como inspección y el conjunto de tributos que integran la licencia comercial.

«Esto comenzó el año pasado, a partir de la intimación del Ejecutivo, CALF nos solicitó la condonación de la deuda existente y la eximición hacia adelante: hay acuerdo para la actividad como prestadora de servicios eléctricos, para el resto de las cosas, se deberá presentar y declarar su licencia comercial» ,sostuvo el concejal.

Artaza no detalló el monto de la deuda. «Los periodos no prescriptos hacia adelante, se eximen y lo que exista de deuda se condona. El Ejecutivo tendrá que evaluar todo: lo que presenta por CALFibra, Sepelios, se condona lo vinculado a la energía y el resto de las cosas, CALF deberá presentar sus declaraciones y pagar la licencia comercial por los rubros no vinculados a la prestación de energía eléctrica en la ciudad.

Explicó que similar criterio se adoptó en caso de SOSUNC, que ya tenía una condonación. A la obra social universitaria, dijo, se le perdonará el pago de licencias atrasadas por dos años y se eximirá hacia adelante, no así los locales comerciales y otras actividades que lleva a cabo, dijo. En total, Sosunc cuenta con tres licencias.

Las definiciones se adoptaron en reuniones de la comisión de Hacienda, en tanto por la consulta al Ejecutivo, ambas situaciones serán reingresadas para el tratamiento, dijo el concejal, en la sesión del 9 de abril.