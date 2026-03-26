Franco Colapinto sale a la pista por primera vez en el GP de Japón: hora, días y TV

Franco Colapinto consiguó su primer punto en Alpine en el GP de China, donde llegó a estar 2° en un tramo de la carrera.

Franco Colapinto y Pierre Gasly comenzaron el año de la mejor manera en la Fórmula 1. A diferencia del cierre de la última temporada, la escudería francesa sumó puntos en las dos jornadas disputadas hasta el momento: el francés finalizó 10° en Australia y 6° en China, donde el argentino terminó 10° y cosechó su primera unidad en el equipo.

«Estaba buscando esos puntos desde hace mucho tiempo y fue realmente positivo para mí y para el equipo conseguir un doble resultado en los puntos. Hemos demostrado de lo que somos capaces y apuntamos a seguir construyendo sobre esto», afirmó Colapinto en la previa al Gran Premio de Japón.

Este jueves 26 de marzo por la noche será su estreno en el Circuito Internacional de Suzuka. A las 23:30 (hora argentina) comenzará la primera práctica libre. La segunda tendrá su inicio a las 3:00 de la madrugada del viernes 27, mientras que la última será ese mismo día pero a las 23:30.

La clasificación del GP en el país nipón será el sábado 28, a partir de las 3:00 de la mañana. El argentino largó 12° en Shanghái tras quedarse fuera de la Q3 por apenas cinco centésimas, y este fin de semana buscará meterse entre los primeros 10. Sin embargo, el pilarense aseguró que el A256 es un monoplaza que rinde mejor en ritmo de carrera que en clasificación.

Por último, la carrera a 53 vueltas se disputará en las primeras horas del domingo 29, con inicio a las 2:00 de la mañana. Las transmisiones irán por Fox Sport, Disney+ o la app F1TV.

Los horarios del GP de Japón

Jueves 26 de marzo

Práctica Libre 1: 23:30

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 2: 03:00

Práctica Libre 3: 23:30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03:00

Domingo 29 de marzo

Carrera (53 vueltas): 02:00

El circuito de Suzuka cuenta con un trazado en forma de 8 y 18 curvas. Es una pista exigente, con una longitud de 5,807 kilómetros y una distancia total de carrera de 307,471 km.