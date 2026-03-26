FIFA confirmó cuáles van a ser las nuevas reglas en el Mundial 2026

Después de varias instancias de debate, la FIFA confirmó cuáles serán los cambios reglamentarios que se empezarán a aplicar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Las modificaciones fueron impulsadas por la IFAB (International Football Association Board) y tienen la intención de mejorar el uso del VAR y castigar las pérdidas deliberadas de tiempo para agilizar el juego.

Uno de los cambios más significativos será el control estricto del tiempo que demoran las sustituciones. El jugador que es reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para dejar el campo de juego. Si no se cumple, el equipo deberá quedar un minuto con un futbolista menos hasta que pueda entrar el que ingresa del banco.

También se aplicará una regulación similar con los saques de banda y meta que no podrán tardar más de 5 segundos desde la orden del árbitro. La sanción sería con un córner para el rival.

Los jugadores que reciben atención médica dentro del campo de juego deberán permanecer un minuto afuera antes de reingresar para evitar las simulaciones para perder tiempo.

Los cambios no dejan exento al VAR que ahora podrá revisar las segundas tarjetas amarillas que pueden derivar en una expulsión y también los errores al sancionar un córner.

A su vez, insistirán en que solo el capitán pueda hablar con el árbitro. El resto que se acerque a protestar será automáticamente amonestado.