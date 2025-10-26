Elecciones 2025: Rodrigo Buteler emitió su voto en Cipolletti y reforzó la idea de una ciudad presente en «las decisiones del Congreso»

Rodrigo Buteler emitió su voto este domingo 26 de octubre en La Falda. El intendente de Cipolletti se acercó a sufragar a media mañana para estas lecciones 2025. Aseguró que en esta jornada electoral «votamos con más firmeza que nunca».

🗳️ VOTAMOS CON MAS FIRMEZA QUE NUNCA.

No es una elección más.

En esta votación se define la voz y el voto para seguir por el crecimiento de Río Negro y Cipolletti.

Creo en una ciudad unida, que sigue creciendo y que no se queda afuera de las decisiones que se toman en el

Previo a emitir su voto, Rodrigo Buteler expresó a través de las redes sociales: «Hoy en Cipolletti elegimos a quienes nos van a representar en el Congreso, pero sobre todo, reafirmamos nuestra voz, la del interior, la de nuestra ciudad».

El intendente votó a media mañana en la escuela 121 de La Falda. Allí manifestó que no se trata de una elección más, sino que «se define la voz y el voto para seguir por el crecimiento de Río Negro y Cipolletti.».

Elecciones 2025: el voto de Alberto Weretilneck, sus palabras

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, votó esta mañana en Cipolletti y aseguró que la jornada electoral “se desarrolla con absoluta normalidad”, aunque reconoció que “en algunas escuelas hubo demoras por la falta de autoridades de mesa, pero todo se resolvió rápidamente”.

Weretilneck destacó la implementación de la boleta única en todo el país, a la que consideró “un avance para la democracia, que moderniza el sistema electoral, reduce costos y deja atrás prácticas de clientelismo”. También subrayó su impacto ambiental positivo al reducir el uso de papel.

El mandatario convocó a la ciudadanía a participar: “Siempre decimos que los vecinos no van a votar y después votan todos. Puede haber enojo o disconformidad, pero el rionegrino siempre hace uso de su derecho”.

Consultado por RÍO NEGRO sobre la importancia de los comicios, sostuvo que “en un país federal, las representaciones provinciales son esenciales y estratégicas”. Agregó que lo que se define hoy es “qué tono ideológico tendrá la representación de Río Negro en el Congreso Nacional”, en un contexto donde “la relación entre el interior y el gobierno central está en debate”.