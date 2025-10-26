Río Negro elige senadores y diputados: qué dijeron Weretilneck, Villaverde, Confini y Tortoriello

Río Negro volvió a las urnas para definir quiénes ocuparán las bancas del Senado y Diputados en el Congreso Nacional, en una jornada que combina expectativa, cautela y gestos políticos medidos.

Entre los primeros en llegar a votar estuvieron el gobernador Alberto Weretilneck y la candidata a senadora Andrea Confini, ambos de Juntos Defendemos Río Negro, que compartieron la mañana en la ESRN 35 y la Escuela 313, en el barrio Manzanar. Más tarde los representantes de La Libertad Avanza se acercaron a votar: la diputada y candidata al Senado Lorena Villaverde en la escuela primaria 53 y el también diputado nacional Aníbal Tortoriello, en la ESRN 5.

Antes y después de pasar por las urnas, los referentes de Juntos Defendemos Río Negro y La Libertad Avanza hablaron sobre el clima electoral y lo que se define en la provincia.

Alberto Weretilneck: «En un país federal las representaciones provinciales son esenciales y estratégicas»

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck votó esta mañana en Cipolletti. (Foto: gentileza)

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, votó esta mañana en Cipolletti y aseguró que la jornada electoral “se desarrolla con absoluta normalidad”, aunque reconoció que “en algunas escuelas hubo demoras por la falta de autoridades de mesa, pero todo se resolvió rápidamente”.

Weretilneck destacó la implementación de la boleta única en todo el país, a la que consideró “un avance para la democracia, que moderniza el sistema electoral, reduce costos y deja atrás prácticas de clientelismo”. También subrayó su impacto ambiental positivo al reducir el uso de papel.

El mandatario convocó a la ciudadanía a participar: “Siempre decimos que los vecinos no van a votar y después votan todos. Puede haber enojo o disconformidad, pero el rionegrino siempre hace uso de su derecho”.

Consultado por RÍO NEGRO sobre la importancia de los comicios, sostuvo que “en un país federal, las representaciones provinciales son esenciales y estratégicas”. Agregó que lo que se define hoy es “qué tono ideológico tendrá la representación de Río Negro en el Congreso Nacional”, en un contexto donde “la relación entre el interior y el gobierno central está en debate”.

Respecto al crecimiento del padrón, el gobernador atribuyó el aumento de electores a “la llegada de nuevos habitantes y al ingreso de jóvenes de 16 años”. Ejemplificó que “solo Bariloche incorporó unos 4.000 nuevos votantes”, en su mayoría jóvenes que se radicaron en la región andina.

Weretilneck también vinculó los grandes proyectos provinciales, como Vaca Muerta, el GNL y el plan minero, con la generación de empleo para las nuevas generaciones: “Todo apunta a crear trabajo y futuro para que nuestros jóvenes puedan quedarse en la provincia”.

A nivel nacional, el mandatario expresó su deseo de que el resultado de las urnas “sirva para encontrar el rumbo definitivo del país” y reclamó “mayor estabilidad, crecimiento económico y diálogo entre Nación, provincias, empresarios y gremios”.

Lorena Villaverde: “Hubo una campaña de desprestigio total y otra que verdaderamente nos importa, que no era hablar de mí, sino de los rionegrinos y sus necesidades”

Foto: Flor Salto.

La candidata a senadora por La Libertad Avanza y actual diputada nacional Lorena Villaverde votó esta mañana en Cipolletti en la escuela primaria 53° y expresó su “emoción y esperanza” en la jornada electoral. “No es simplemente una jornada más, sino la decisión que tenemos los argentinos y principalmente los rionegrinos de consolidar este gran cambio que propuso nuestro presidente o quedar atados a un pasado decadente”, afirmó.

Villaverde aseguró estar “muy conforme” con la campaña realizada, a pesar de lo que definió como una “campaña de desprestigio total”. Destacó que su eje estuvo en “hablar de las necesidades de los rionegrinos” y “ser parte de la solución y no del problema, como la mayoría de los otros candidatos”.

En relación al episodio de violencia sufrido por el candidato a candidato libertario Pablo Cervi, Villaverde manifestó su repudio y envió su “abrazo y disposición”, además sostuvo que “eso demuestra tal cual son”, dijo.

Sobre la comunicación con referentes nacionales, indicó que mantiene contacto “cuando corresponde hacerlo” con el presidente Javier Milei y con Karina Milei, aunque aclaró que durante la jornada no había habido intercambios.

Consultada por la situación de la provincia, remarcó que Río Negro “ha tenido una especial atención del gobierno nacional” y que es “una de las provincias más beneficiadas y bendecidas” por las inversiones energéticas. “Tenemos el GNL, el proyecto Vaca Muerta Sur, uranio, el plan nuclear… somos el faro energético del país”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que “aún faltan obras viales clave como las rutas 22, 23 y 151”, y atribuyó los retrasos a la “destrucción de los organismos” durante gobiernos anteriores. “Se engañó a la gente, pero hoy se pueden decir las cosas como son”, afirmó.

Por último, sostuvo que la elección definirá “el modelo de país a continuar”: “El modelo de la libertad, el que propone Javier Milei, que impactará en forma directa en nuestra provincia”. Villaverde destacó que, según las proyecciones del Gobierno nacional, “Río Negro podría generar 50.000 puestos de trabajo hasta 2031” en el marco del desarrollo energético.

Andrea Confini: “La gente quiere ir a votar, desea ir a votar”

Andrea Confini emitió su voto esta mañana en la ESRN N°35 de Cipolletti. (Foto: gentileza)

La candidata a senadora por Juntos Defendemos Río Negro, Andrea Confini, afirmó que uno de los temas centrales para los próximos dos años será la definición de un presupuesto provincial que permita planificar obras y asignar recursos en áreas como discapacidad, jubilaciones y salud. Según Confini, “sin un presupuesto ordenado es muy difícil que el gobierno pueda ejecutar las distintas partidas”.

La candidata y ex ministra de Energía y Ambiente en Río Negro, también destacó la importancia de las cuestiones energéticas, señalando que la provincia puede convertirse en un jugador estratégico en el mercado internacional de gas y petróleo. “Esto abre una nueva matriz productiva para Río Negro y para toda la Argentina”, dijo.

Sobre la jornada electoral, Confini resaltó la participación ciudadana y la expectativa familiar: “La gente quiere ir a votar, siempre es una fiesta poder expresarnos a través del voto”. La candidata reconoció que asumir su primera postulación representa “un gran desafío y compromiso” y acompañar al gobernador Weretilneck y a otros referentes provinciales.

Aníbal Tortoriello: “Esperamos que hoy se consolide el rumbo iniciado con Milei”

Aníbal Tortoriello votó en Cipolletti. Foto: Flor Salto

El candidato a diputado por La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello habló sobre la jornada electoral, la campaña y la situación de las rutas en Río Negro antes de emitir su voto en la ESRN N°5.

El diputado inició la entrevista repudiando el atentado sufrido por su colega, el candidato por La Libertad Avanza Pablo Cervi en Neuquén y destacó la importancia de la jornada democrática. En cuanto a sus expectativas, aseguró sentirse tranquilo: “Hoy es un día crucial para nuestro país, y espero que los argentinos definan con conciencia el futuro que se ha comenzado con el gobierno de Javier Milei”.

Tortoriello sostuvo que la elección es clave para consolidar el rumbo del gobierno y que los resultados influirán en la configuración del gabinete, “después de estos dos primeros años, se producirán seguramente los cambios necesarios para continuar en el rumbo que se ha emprendido”.

Sobre el inicio de la votación y la boleta única, destacó la transparencia y la simplificación que brinda este sistema. “Es un avance importantísimo, tanto para simplificar la forma de votar como para ahorrar los gastos que implican las boletas separadas. Ojalá que en Río Negro se adopte en las próximas elecciones provinciales y municipales”, afirmó Tortiello.

Tortoriello destacó la recepción «positiva» que tuvo durante la campaña en la provincia y el respaldo de la ciudadanía. Sobre esto, señaló: “La gente sigue confiando en Javier Milei. Y también es mi figura… la gente tiene una buena imagen y un buen recuerdo de mi figura y siempre, por lo menos, lo que recibo es un agradecimiento por seguir en política y seguir representándolos”.

Consultado sobre la ruta 151 y otras rutas provinciales y nacionales, criticó la gestión de gobiernos anteriores y destacó la política económica del actual gobierno: “Tenemos rutas desbastadas desde hace años por gestiones con déficit fiscal. Este presidente ha tomado decisiones para que no se gaste más de lo que ingresa, y eso permitirá mejorar las obras públicas”. Sobre soluciones concretas, añadió: “Más de 10.000 km de ruta serán concesionadas próximamente, y espero que pronto podamos avanzar con la ruta 151, la ruta 22 y terminar la ruta 23”.