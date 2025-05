Elecciones 2025: con dardos a Javier Milei, Santoro y Lospennato cerraron sus campañas en CABA

Los candidatos a legisladores porteños Leandro Santoro y Silvia Lospennato cerraron sus campañas de cara a las elecciones del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires, con actos en la Facultad de Medicina de la UBA y el Club 17 de Agosto, respectivamente.

En un acto realizado en el tradicional edificio de la Facultad de Medicina, Santoro defendió el rol de la educación pública y cuestionó la idea de que la Ciudad de Buenos Aires sea percibida como un territorio hostil para el peronismo.

En el cierre de campaña, Santoro expresó: «Quiero una ciudad que crea oportunidades y que la gente pueda ascender socialmente y cumplir su misión en la vida sin que nadie le regale nada. Lo que creo que es muy injusto suponer que esa oportunidad la tenemos todos«, lanzó con críticas al «mercado» y a las ideas que representa el candidato del Gobierno, Manuel Adorni.

Y agregó con dureza: «No estoy hablando de Jorge Macri o Javier Milei, estoy hablando de un sistema político que es sostenido por un montón de dispositivos que está tratando de cambiarnos el alma de los argentinos. Se animan a decir que la Justicia Social es una aberración, que son capaces de utilizar la motosierra contra los jubilados».

En otro pasaje de su discurso, Santoro reflexionó sobre la situación de los jubilados: «Sé que la democracia tiene una deuda. Hablo de todos los partidos políticos, incluso el nuestro. Hay algo en este gobierno que nunca vi, veo una crueldad tan intensa y tan inhumana».

«Muchos analistas y militantes llegan a la conclusión falaz de que la Ciudad de Buenos Aires es gorila, individualista y no es cierto. La Ciudad es compleja, donde efectivamente hay sectores que son profundamente reaccionarios, pero también hay sectores solidarios e igualitarios«, expresó el candidato de Hacemos Buenos Aires. Además, llamó a «reconstruir un consenso que permita soñar con un país justo e igualitario».

Silvia Lospennato cerró su campaña junto a Mauricio Macri

Por su parte, Silvia Lospennato cerró su campaña junto a Mauricio Macri en el Club 17 de Agosto, en Villa Pueyrredón. En un evento marcado por críticas al oficialismo y a los sectores que abandonaron el PRO, Macri apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: «Se dejaron corromper por el ego». El expresidente también defendió la candidatura de Lospennato y subrayó la necesidad de fortalecer la presencia del PRO en la Legislatura porteña.

Lospennato, una de las impulsoras del proyecto de ley de Ficha Limpia, reivindicó su lucha contra la corrupción y criticó la falta de acciones concretas del gobierno de Javier Milei contra funcionarios del kirchnerismo. «Eligen pelear contra el PRO y el supuesto adversario, que es el kirchnerismo, no he visto nada. No hay funcionarios de la gestión de Alberto Fernández denunciados por este gobierno», sostuvo la candidata.

El acto también contó con la presencia de Juliana Awada, quien acompañó a Lospennato en una visita a Fracking Design, una empresa sustentable liderada por mujeres, informó Infobae.