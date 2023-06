Elecciones en Cinco Saltos 2023: conocé a los candidatos y sus propuestas

Los ciudadanos de Cinco Saltos votaran el próximo 11 de junio a quién gobernará la ciudad en los siguientes cuatro años. En la ciudad no habrá listas espejo por lo que hasta el momento la convierte en la ciudad con mayor número de candidatos en comicios municipales.

Desde la Junta Electoral informaron que el pasado 19 de abril venció el plazo para la presentación de las listas. Informaron que en las elecciones 2023 diez listas competirán en busca del gobierno municipal. Alvarado, actual intendenta, manifestó su deseo de ser reelecta para el cargo.

¿Quiénes son los candidatos?

Nos Une Río Negro

La actual intendenta, Liliana Alvarado confirmó que irá en busca de su tercer mandato dentro del frente Nos Une Río Negro. Su compañera de fórmula será Mirta Almanza como presidenta del concejo deliberante.

“Estamos con muchas propuestas para la ciudad y realizaciones que eso justamente nos diferencia del resto de los candidatos, somos gobierno y tenemos la responsabilidad de la gestión, más allá de las dificultades que atravesamos todas la cosas que se han conseguido, la cantidad de dinero que el gobierno nacional ha volcado en Cinco Saltos no tiene precedentes” expresó la actual intendenta de Cinco Saltos en CentenarioDigital.

Nueva Generación

El partido Nueva Generación presentó como candidata a intendente a Silvina Rueda Gastiazoro y a Leonardo Romaniello.

Silvina compartió en sus redes un posteo para darse a conocer como candidata a intendenta. «Soy Silvina Gabriela R. Gastiazoro tengo 52 años , nací en Córdoba y hace 23 años que vivo en Cinco Saltos. Soy Farmacéutica (Farmacia Vírgen del Rosario), bombero voluntario, ayudante de pastelería, ayudante de Cocina , futura Anticuaria , llevó adelante la Red Solidaria Banco de Medicamentos Cinco» manifestó.

Partido socialista

El Partido Socialista eligió a Miguel Vidal como candidato a intendente y Jorge López como presidente del concejo. Vidal manifestó su deseo de realizar políticas de acompañamiento a los emprendedores y las pymes de Cinco Saltos.

Cambia Cinco Saltos

Por el espacio Cambia Cinco Saltos, se presentó como candidato a intendente Hernán Cáceres, y Graciela Moreno.

«Nuestro objetivo está destinado a lograr medidas y líneas de acción que pujen por un gran y significativo cambio. Queremos establecer una ciudad pujante, sana, con desarrollo inclusivo y participativo de toda la comunidad; tanto sea de los ciudadanos, de las instituciones, las empresas y el Gobierno local» manifestó el partido.

Juntos Somos Río Negro

El oficialismo provincial, Juntos Somos Río Negro, presentó a María Elena Vogel como candidata a intendente y Celeste Mac Aullife como presidente del concejo Deliberante.

Unión Cívica Radical

La Unión Cívica Radical (UCR) seleccionó a Norberto Soto, y a Patricia Claudia Pérez.

“Milito desde los 15 años en el radicalismo y si bien me había alejado de la actividad política, con un grupo de amigos decidimos volver a participar para sacar a la ciudad del pozo que en el que se encuentra. Decidimos no quedarnos solamente en la queja sino ser una alternativa más dentro de las propuestas. Vemos y vivimos la problemática saltense todos los días y solamente con la queja no hacemos nada, así que nos presentamos para que la gente con su voto decida» manifestó Churro Soto.

Vamos con Todos

El frente Vamos con Todos presentó como candidato a intendente a Martín Palumbo, y como presidenta del concejo a Rocío Uriz.

Proteger la autonomía municipal y cuidar los recursos naturales son algunos de los puntos importantes de este espacio. “Buscamos defender los derechos de los trabajadores y los sectores mas vulnerables. Queremos que los vecino puedan vivir dignamente teniendo acceso a derechos básicos” manifestaron.

Avancemos Cinco Saltos

El partido Avancemos Cinco Saltos presentó Enrique Rossi y María Paz García como presidente del concejo deliberante.

«Nuestro partido nace de gente con profundo sentido social y humanitario que lo hace llegar a todos los rincones de la ciudad. Sus integrantes, personas de probada gestión en distintos estamentos de la sociedad, con vocación de servicio, lo hacen visible en cada actividad que emprenden» manifestó Quique Rossi.

Partido solidario

Por el Partido Solidario (PSOL) se presentó Juan Zapata, y Miguel Ángel Opazo. El partido encabezado, en Cinco Saltos, por Juan “Coco” Zapata remarcó que en su gestión se centrarán en el orden de la ciudad y la preservación de la naturaleza.

“Queremos un Cinco Saltos verde y limpio con sus rosales en los espacios verdes. Un Arroyón con sus productores organizados y en producción de animales y horticultura. Un Lago Pellegrini limpio y ordenado, orgullo turístico con sus avistajes de aves, deportes acuáticos y tranquilidad” explicó Coco Zapata.

También manifestó el deseo de resolver los problemas básicos que atraviesan los vecinos de los barrios, regularizar las tierras y hacer nuevo loteos sociales.

Movimiento de Apertura Democrática

Por último, el partido Movimiento de Apertura Democrática eligió a Laura Ximena Iturbide, y Eugenia María Nicola como presidente del Deliberante.

«Buscamos mejorar el pavimento que hoy está en mal estado priorizando las calles troncales. Vamos a hacer cordones cuneta, veredas, espacios públicos. Queremos embellecer la ciudad y darle funcionalidades a las acequias,canales y pasarelas» expresaron desde el espacio.

Además Iturbide manifestó su deseo de recuperar el tren en la ciudad.