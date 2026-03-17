Elecciones en IUPA: el oficialismo ganó la mayoría de representantes del Consejo Superior

La agrupación La Unión, que representa al oficialismo identificado con el rector normalizador Gerardo Blanes, se impuso en la mayoría de los departamentos del claustro docente; también el no docente y estudiantil en las elecciones para elegir los representantes del Consejo Superior del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, según datos provisorios.

La Unión se habría impuesto en cuatro de los seis departamentos del claustro docente, en Formación General, Música, Arte Dramático y Artes Visuales; mientras que la Lista 10, Celeste y Blanca, ganó en el departamento Artes Audiovisuales y Artes del Movimiento.

En el claustro estudiantil La Unión también cosechó una mayoría abrumadora del 88%; mientras que en Graduados la Celeste y Blanca se impuso con el 48%, según el escrutinio provisorio.

Este martes se realizará el escrutinio definitivo y luego del período de impugnaciones se conformará el Consejo Superior que deberá elegir al primer rector de esta etapa democrática para los próximos 4 años.